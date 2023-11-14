Яка допомога зараз найбільше потрібна Україні і в чому помилився Захід: британський офіцер дав відповідь

Доха Омар Ашур наголосив, що те, що роблять українці, багато в чому є дуже новим для Заходу.

Українській піхоті наразі необхідно більше сучасної техніки для розмінування, для створення більших смуг для руху БМП. Україні також треба мостове обладнання, щоб перетинати річки великими бронетанковими формуваннями, а не лише піхотою.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав офіцер запасу британської армії, професоа безпеки та військових досліджень, голова-засновник програми Критичних безпекових досліджень в Інституті післядипломної освіти Доха Омар Ашур, відповідаючи на запитання, яка допомога зараз потрібна Україні.

Допомога Україні

"Вам треба багато ППО малої дальності. Вам також треба більше "Стінгерів". І більше мобільних засобів ППО малої дальності. У вас їх багато в містах і навколо міст, щоб захистити їх. Але вам потрібно більше таких систем на полі бою, щоб захистити солдатів. Тому що ви хочете, щоб солдати наступали, особливо проти військової авіації, як К-52 тощо, тому мобільні ППО будуть досить ефективними в цьому сенсі", - зазначив він.

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Британский офіцер зазначив, що Україні також треба більше броні, особливо БМП, бо однією з головних проблем, які мали військові ЗСУ минулої осені, 2022 року, під час жорсткого наступу, було те, що їм не вистачало бронетранспортерів і бойових машин піхоти.

"Якщо б ви їх мали, то, можливо, змогли б дійти аж до півночі Луганська, а потім за допомогою далекобійного вогню завдавати ударів по цілям у місті. Й це б заощадило вам майже 12 місяців виснаження росіян і прогрес був би швидшим. Але у вас цього не було, тому що Захід вам цього не дав", - підсумував він.

Помилка Заходу

Доха Омар Ашур наголосив, що те, що роблять українці, багато в чому є дуже новим для Заходу. Таким чином, навчання українських військовослужбовців у натівських країнах мало б бути пристосованим до того, що потрібно саме українцям. "А не говорити: ви маєте воювати так, як ми, але без сучасних комплексів, F-16, далекобійного вогню, та навіть без навчання", - зауважив британський офіцер.

"НАТО не дуже адаптували навчання (українських військовослужбовців – ред.) до того, що насправді потрібно українцям. НАТО вже давно не воювало з рівним чи близьким до рівного ворогом... Я вважаю, що в плані підготовки, це була помилка Заходу. Я не кажу, що в ЗСУ все було ідеально. Але я кажу вам, що в цьому конкретному вимірі Захід мав... Це інтелектуальний провал. Вони погано проаналізували ситуацію", - резюмував він.

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