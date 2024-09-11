Як Гарріс назвала Трампа і які заяви про Україну та Путіна зробили кандидати на пост президента США 

У Сполучених Штатах відбулися перші дебати між колишнім президентом і водночас кандидатом Дональдом Трампом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Вони дискутували 90 хвилин, не могли використовувати жодного допоміжного матеріалу чи робити нотатки. А мікрофон умикали лише для того кандидата, чия черга говорити. Утім, це не стримало Трампа і Гарріс від гострих суперечок.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Як Трамп та Гарріс обізвали одне одного

"Це, безперечно, було найбільш очікуване політичне шоу. Кандидати дебатували між собою уперше. Відомо, що Камала Гарріс провела кілька днів зі своєю командою, готуючись до дебатів і мала навіть спеціальну людину, яка імітувала для неї Дональда Трампа, щоб Гарріс не розгубитися перед реальним опонентом. Що ж, на початку її хвилювання було помітне, але до середини дебатів Гарріс, схоже, вирівнялася", - зауважує Ольга Кошеленко.

На початку вона подала руку для привітання Трампу і весь час називала його на ім'я та за посадою, Трамп жодного разу не вимовив її імені - лише вона і не дивився в її бік. Щонайменше 5 разів ведучі змушені були виправляти Трампа, коли він говорив відверту неправду: наприклад, що нелегальні мігранти в Огайо викрадають і їдять домашніх тварин американців або що за правління демократів можна вбивати дитину одразу після народження як форма аборту.

Трамп називав Гарріс марксисткою і некомпетентною. Вона його - кримінальним злочинцем, а також світовою ганьбою. Мовляв, саме так про Трампа у приватних розмовах відгукувалися світові лідери.

Дональд Трамп і Камала Гарріс

Що кандидати на пост президента США говорили про Україну

Щодо України. Ведучий поставив і повторив двічі запитання для Дональда Трампа: чи хоче він, щоб Україна виграла. Трамп двічі повторив, що просто хоче, щоб війна закінчилась. Під тиском ведучих він розповів як: Трамп сказав, що має хороші взаємини із Зеленським І Путіним, поговорить із кожним із них окремо, а потім зведе разом для переговорів. Це весь план.

Гарріс відповіла, що Трамп просто здасть Україну. Її ж позиція - продовжувати допомогу. У відповідь Трамп почав погрожувати російською ядерною зброєю.

"Трамп говорить, що війна закінчиться за 24 години. Це тому що він просто здасться. Ми підтримуємо здатність Зеленського і українців боротися за незалежність. Інакше Путін уже сидів би у Києві, поглядаючи далі на Європу, починаючи із Польщі. Чому ви не говорите 800 тисячам польських американців, які живуть тут, у Пенсильванії, як швидко ви здасте їх заради послуги і того, що вважаєте дружбою, із тим, хто є визнаним диктатором, який зʼїсть вас на обід?", - сказала Камала Гарріс.

"Путін сидів би у Москві і не втратив би 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би в Москві тихо. Він сидів би у Москві і був би набагато щасливішим, ніж є зараз. Але, зрештою, у нього є дещо, чого немає в інших. У нього є ядерна зброя. Про це не люблять говорити. Він має ядерну зброю. Про це ніхто не думає. І зрештою, можливо, він її використає. А може ні і це просто погрози, але в нього є те, про що ми не любимо говорити", - заявив Трамп.

На цих дебатах кандидати боролися за голоси тих, хто не визначився, так званих незалежних виборців. Доля перегонів визначиться у семи штатах, які коливаються, і до дебатів різниця між кандидатами там була у межах статистичної похибки.

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