Яка головна мета Путіна і коли він завдасть наступного масованого удару по Україні: Жданов дав відповідь

В ніч проти 29 березня Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Під ударом знову опинилася енергетика. Пошкодження сталися у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській і Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення світла.

Чим атака була особливою, навіщо Росія продовжує атакувати українську енергосистему, яка мета Путіна та коли ворог може завдати наступного удару, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар 29 березня

За словами Олега Жданова, останню атаку можна вважати комплексною. Ворог завдав масованого ракетного удару в комбінованому варіанті, як це було в попередні дні березня.

“З особливостей можна зазначити дальність польоту ракет і тривалість перебування в повітрі безпілотників. Дистанція Х-101 становила понад дві тисячі кілометрів. Безпілотники, якщо рахувати час виявлення пусків, вісім з половиною годин перебували в нашому повітряному просторі”, – розповів військовий експерт.

Він підкреслив, що Росія цілеспрямовано знищує нашу енергосистему і завдає основного удару по найслабкіших місцях – тепло- та гідрогенерації. Без них атомні станції неспроможні працювати.

“Вони не можуть реагувати на пікові навантаження системи. Для цього існує теплова і гідрогенерація, яка вирівнює ці навантаження. Якщо їх немає, то на енергоблоках можуть відбуватися аварійні відключення. Тоді ми залишаємося взагалі без світла. Тоді навіть малий бізнес не зможе працювати. Ті, хто, наприклад, у гаражах на колінках збирають дрони, для цього потрібно паяльник включити, електричні прилади – це все зупиниться. Я вже не кажу про велику економіку”, – каже Олег Жданов.

За його словами, російська армія цілеспрямовано тероризує українське населення, залишаючи його без світла та води.

“Вони навіть не по воєнних об’єктах, не по складах б’ють. А для населення відсутність води – це різке погіршення епідеміологічної обстановки, що може призвести до техногенних катастроф великих масштабів. Це геноцид стосовно нас з примушуванням до капітуляції”, – розповів військовий експерт.

Яка головна мета Путіна

Олег Жданов вважає, що головна мета російського диктатора Путіна – це блекаут в українських містах. І він буде атакувати їх, поки не досягне її.

“Декілька областей уже тимчасово перейшли на графіки відключення електроенергії. Проміжок між ударами дуже малий, ми не встигаємо відновитися, вони продовжують нищити. І таким чином настане такий момент, коли може статися блекаут у більшій частині країни. А далі що? Він чекає, коли ми прийдемо до нього на переговори. Умови капітуляції ми з вами знаємо – Україна повністю переходить під політичний контроль Росії і ліквідується як держава”, – розповів військовий експерт.

Чому “Кинджали” долетіли до цілей

Що стосується ракет “Кинджал”, Х-22 та “Іскандер-М”, ми їх збиваємо лише в тому разі, коли вони потрапляють у зону дії комплексів Patriot та SAMP/T, каже Олег Жданов.

“Наскільки я розумію, жоден регіон України, окрім Києва, не має таких комплексів. У нас всього три Patriot і є ще один комплекс SAMP/T. Лише вони можуть збивати балістичні або аеробалістичні ракети. Тому вони досягають своїх цілей у будь-якому куточку Україні за винятком Києва”, – розповів військовий експерт.

Коли Росія може завдати наступного удару

За словами Олега Жданова, російська армія навряд чи зможе повторити масований удар по Україні вже сьогодні, в ніч проти 30 березня.

“Якщо дивитися по статистиці, то між першим і другим ударом у березні була доба, вони повторили наступного дня. А сьогоднішній наліт вони готували п’ять днів, від 24 березня. Важко сказати. Думаю, що декілька діб їм буде потрібно для того, щоб підготувати наступний наліт. Тут ще є певні особливості”, – каже військовий експерт.

Він зазначив, що сьогодні ворог застосував 11 літаків і 22 ракети. Тобто більше двох ракет на літак росіяни вже не чіпляють.

“Це говорить про технічний стан літаків, вони просто не можуть. А взагалі повне навантаження – вісім-десять ракет на один літак, і так було на самому початку. По вісім ракет вони чіпляли на кожен літак Ту-95. Сьогодні – щонайбільше дві ракети. Те, що долетіла 21, говорить про те, що одну вони десь загубили. Або вона сама відвалилася і впала, або вона через технічну несправність не долетіла до нашого повітряного простору. Тому що літак ніколи не навантажується асиметрично, має бути баланс. Інакше пілотам дуже важко тримати в повітрі. Я думаю, що декілька діб їм буде потрібно, щоб підготуватися до наступного удару”, – каже Олег Жданов.

Удари по енергетиці були відкладені

За його словами, помилкою було вважати, що Росія атакуватиме енергетичну інфраструктуру лише в зимовий період, щоб “заморозити” суспільство.

“Ще може бути такий варіант, що удари по енергетиці були відкладені Росією з двох причин. Можлива політична причина, тому що вони не можуть бути впевнені на 100% в успіху ударів. Щоб не псувати картинку перед виборами, можливо, це було перенесено на весну”, – каже військовий експерт.

Військова причина, за словами Олега Жданова, також може бути. Наприклад, причина у російських літаках А-50, які збила українська армія.

“Вони переважно розвідували наші системи протиповітряної оборони, щоб розробити маршрути для руху ракет і “Шахедів”. Сьогодні, наприклад, деякі джерела кажуть, що напередодні масованого ракетного удару в повітряному просторі України було до 140 розвідувальних БпЛА. Тобто вони намагалися розкрити нашу систему ППО для того, щоб розробити маршрути. А судячи з того, що ми збивали крилаті ракети і “Шахеди” у Львівській області, ще о п’ятій годині ранку вони туди долетіли, вони попрацювали непогано. Проклали маршрути там, де вони змогли долетіти до тих районів, куди і хотіли їх відправити. Для нас це величезна проблема сьогодні”, – розповів Олег Жданов.

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