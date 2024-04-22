Яка кількість населення в Україні буде 2050 року: демографи шокували прогнозом

Населення України стає меншим. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів. Це на 20 мільйонів менше, аніж було в 1991 році. До 2050-го року в нашій країні залишиться тільки 25 мільйонів українців.

Тривожний прогноз оприлюднили в Міністерстві соціальної політики під час форуму “Демографічне майбутнє України”, передає ТСН.ua.

Демографічні виклики перед Україною

Низький рівень народжуваності, високий рівень передчасної смертності, масова еміграція через війну та інші чинники зробили демографічну ситуацію в Україні критичною.

Збройна агресія Росії проти України

Швидке скорочення чисельності населення

Критично низький рівень народжуваності

Погіршення стану здоров'я населення

Зростання чисельності людей з інвалідністю

Високий рівень передчасної смертності

Масова еміграція та внутрішнє переміщення населення

Незаконне вивезення громадян України

Демографічне старіння

Українців народжується менше, а населення старішає

На території України в кордонах 1991 року кількість народжених та коефіцієнт народжуваності впали до найнижчих рівнів за всю історію спостережень. У 2023 році в Україні народилися 187 тисяч дітей.

“Щоразу у нас літніх людей більше аніж тих, що народилося. Але минулий рік став надзвичайно тривожним, тому що коефіцієнт нашого приросту склав 0,9. Це надзвичайно низький коефіцієнт, він нижчий аніж у багатьох європейських країнах, Польщі, Франції. Ми на рівні з Гонконгом, і це справді тривожно. Тривожно також те, що минулого року нових українців народилося тільки 187 тисяч. І якщо порівняти з 1991 роком, із кількістю народжених дітей навіть e такий турбулентний проміжок часу, то це теж суттєво менше”, — розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Народжуваність в окремих країнах і регіонах

Українці живуть менше ніж громадяни ЄС

Втім це не єдина проблема. У 2021 році розрив між очікуваною тривалістю життя серед жінок та чоловіків досяг мінімуму за часи незалежності — 9,2 роки, але залишається одним з найвищих у світі (вище лише у 5 країнах).

Однією з причин гендерного розриву є високі рівні передчасної смертності серед чоловіків. У деяких вікових категоріях вони втричі вищі, ніж серед жінок.

“Є в нас і проблеми з активним довголіттям. Оскільки смертність українців так само є надзвичайно високою, спроможність українців проводити активне довголіття є також дуже низькою. Чоловіча смертність є надзвичайно високою. І знову ж таки не тільки через війну, а через величезну кількість культурних особливостей і ризикову поведінку через яку наші чоловіки, на жаль, дуже малу кількість років проживають в літньому віці”, — розповіла Оксана Жолнович.

Українці за кордоном

За різними оцінками, до семи мільйонів громадян України виїхали за кордон. Зараз в Європейському Союзі проживає більше чотирьох мільйонів.

“Ми розуміємо, проводячи різні опитування, що, на жаль, готовність наших громадян повертатися назад щороку зменшується. Чи можна змінити цю ситуацію? Як можна її змінити? Я думаю, що так, бо ми вже багато разів відновлювалися після таких складних катастроф: Голодомор, репресії, виселення, тоталітаризм. Ми знайшли в собі сили відбудуватись тоді — ми мусимо зробити це ще раз. Якими є наші демографічні цілі. Напевно, досить типовими. Ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямах: і кохатися, збільшуючи кількість українців, і пильнувати своє здоров'я, продовжуючи активне довголіття, і звичайно активно залучати до нас продуктивне населення для того, щоб українців за вибором ставало більше”, — розповіла міністерка соціальної політики.

Демографічні цілі України

Зараз в уряді розробляють стратегію демографічного розвитку та проводять публічні обговорення. Головна мета — створити умови, за яких до країни почнуть повертатися люди та народжувати більше дітей, зокрема:

Покращення якості життя

Створення умов для підвищення народжуваності та підтримка сімї

Зниження передчасної смертності

Міграційний приріст населення

Оптимальне розміщення на території країни

Адаптація до демографічного старіння та створення умов для активного довголіття

“Одна з цілей — збереження соціальної трудової активності. Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати, довше залишатися в старості більш активним і довше забезпечувати себе своєю працею. Тому що сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного. Відповідно утримувати один одного буде складно. Тож нам вже сьогодні необхідно думати про те, що таке громадське здоров'я, яка культура превенції хвороб. Нам потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність”, — зазначила Оксана Жолнович.

Однак, за її словами, всі ці перспективи є далекоглядними. Вони не принесуть сьогодні якогось швидкого результату.

“І тому одна з цілей передбачає залучення українців вже і сьогодні. Щоб збільшити принаймні до 40 відсотків заміщення заробітку пенсією для наших пенсіонерів нам вже зараз потрібно ще приблизно шість мільйонів працюючого населення. І народженням, звісно, ніяким чином цього не забезпечиш. У цьому контексті для нас особливого значення набуває повернення людей з-за кордону. І мова йде не тільки про наших мігрантів, які рятуються від війни, а також про українців у багатьох поколіннях. Тих, хто вирішив виїхати набагато раніше. Проактивних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку і дому. Нас сьогодні надто мало, щоб ми могли швидко відбудувати і відновити нашу країну”, — розповіла Оксана Жолнович.

Нагадаємо, Україні потрібно 300 000 мігрантів щороку: соціологиня пояснила навіщо.

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