Яка мета наступу на Запорізькому напрямку: боєць ЗСУ заявив про "смаження курочки гриль" у Криму

У межах нинішнього українського контрнаступу не обов’язково буде звільнений Мелітополь та "відчинені" "ворота" до Криму.

Мета контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку буде виконана і сухопутний коридор ворога до Криму буде знищений, після чого по російських військах "прилітатиме" з усіх боків.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Карась висловив думку, якою ж є мета українського наступу на Запорізькому напрямку, та висловив переконання, що вона буде досягнута.

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"Моя суб’єктивна думка – що мета запорізького наступу буде виконана. Це не обов’язково будуть ворота Криму, Чонгар, і це не обов’язково буде взятий Мелітополь. Я думаю, сухопутний коридор з Кримом – його (у ворога – ред.) не буде. А якщо його не буде, то це для мене розуміння – що і Криму. Після того не стане Кримського моста", – прогнозує військовий.

"І після того, як я вже наводив таку метафору, – це просто "курочка гриль", яку ми будемо повільно "смажити", з усіх сторін "припікаючи" Storm Shadow, обстрілами, ударами по залишках логістичних маршрутів. І морем щось там буде плисти, і туди буде "прилітати". Це буде дуже круто", – зазначив Карась.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Євген Карась: Скандал через удар по Чернігову, "стомлені" від війни та корупція в тилу"

Нагадаємо, вранці 24 серпня в окупованому Криму здійснили висадку підрозділи ГУР Міноборони України в межах своєї спецоперації. На півострові відбувся бій з ворогом за участю плавальних засобів та авіації.

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