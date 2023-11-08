Яка насправді ситуації в РФ з ракетами і снарядами: керівник естонської розвідки розповів

Керівник естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія нарощує виробництво снарядів, однак з кількістю ракет у них проблеми.

Росія робить ставку на поповненні свого військового арсеналу саме снарядів. Ракети у РФ також немало, однак їхня кількість вимірюється сотнями, але не тисячами.

Про це керівник естонської розвідки Антс Ківісельг розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій у Таллінні. Ця розмова стала можлива завдяки підтримці Європейського союзу.

"Росія ще до війни самотужки виготовляла на рік півтора мільйони снарядів. Зараз вони запустили масово заводи, вони працюють у три зміни, тому йдеться вже про мільйони. Якщо говорити про балістичну зброю, то її Росія не здатна виготовляти в таких обсягах", - розповів він.

За словами Ківісельга, у РФ реанімують додаткову військову інфраструктуру, зокрема зводять нові ангари для ремонту літаків. Окрім того, Росія отримала поставки зброї з Північної Кореї.

"Це тисячі контейнерів. За нашими підрахунками вони отримали орієнтовно від 300 до 500 тисяч снарядів", - додав керівник естонської розвідки і зауважив, що ці підрахунки базуються на кількості у співвідношенні до розмірів контейнерів та інформації про виробництво.

А от щодо поставок зброї з Ірану, то Ківісельг назвав цифру у майже тисячу дронів щомісяця. Саме стільки БПЛА-камікадзе країна-агресорка отримує від свого партнера. Водночас щодо передавання ракет інформації поки немає.

"Кремль намагається отримати зброю звідусіль, де тільки це можливо. І результат перемовин, які нещодавно відбулися між Китаєм та Москвою – це певні домовленості. Але які саме, поки не можу озвучити. Наразі у нас не має жодного підтвердження того, що Пекін постачає зброю Москві", - зауважив керівник розвідки Естонії.

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Зазначимо, у ГУР не фіксують активних постачань Ірану дронів-камікадзе "Шахед" Росії. Однак Тегеран все ще може відправляти Москві незначні партії готових БПЛА. Розвідка Міноборони стверджує, що зараз Росія здатна самостійно виробляти декілька десятків аналогів "Шахедів" на місяць.

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