Яка найбільша проблема для ЗСУ від "маси" мобілізованих росіян: пояснення експерта

На думку Олександра Коваленка, мобілізовані окупанти не створюють масштабної загрози, але можуть затягнути процес визволення України.

Якщо Росія мобілізує близько мільйона чоловіків, то не зможе забезпечити їх необхідним спорядженням, озброєнням і технікою.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військово-політичний огляд групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"За 7 місяців бойових дій в Україні з боку росіян взяло участь більше 300 тисяч осіб особового складу. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми бачили велику кількість підрозділів, які були оснащені всім необхідним, сучасною зброєю, новітньою технікою. А вже наприкінці травня – на початку червня ми бачили у російських підрозділів, наприклад, на південному плацдармі танки Т-62. На донбаському плацдармі ми бачили навіть танки ПТ-76. Останні - це легкі танки 50-х років, призначені для форсування річок. Щодо підрозділів – передові підрозділи в лютому-березні мали хоч якийсь досвід, в тому числі – бойовий, а вже влітку ми бачили, як вони масштабно почали використовувати ресурс армійських корпусів тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини", — каже Олександр Коваленко.

До цього експерт додав, що зараз багато фото та відео демонструють, що Росія не має можливості повністю підготувати підрозділи для відправлення до України.

"Коли з'явиться мобілізована в Росії маса, найбільшою проблемою для Збройних сил України буде те, що потрібно буде використати саме ту тактику, яка була застосована до контрнаступальних дій у Харківській області. Оборону. Для того, щоб зупинити навалу. Але це буде використовуватися виключно за деякими напрямками".

Коваленко не виключає, що "частково мобілізовані" замінять росіян на тих позиціях, де давно не було ротації.

"Вся ця маса (мобілізованих – Ред.), з одного боку, не створює масштабної загрози, але вона може затягнути процес визволення України", — підсумував він.

Раніше відомий російський юрист та блогер Марк Фейгін розповів про наслідки мобілізації для України.

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