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Яка перша ознака того, що людині потрібна допомога психіатра: Семен Глузман відповів

Яка перша ознака того, що людині потрібна допомога психіатра: Семен Глузман відповів

Семен Глузман

Психіатр пояснив, коли людині потрібна фахова допомога.

Відомий психіатр Семен Глузман пояснив, якою є перша ознака того, що людині потрібна допомога фахівці. 

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці". 

Першою ознакою того, що людині потрібна допомога, це якщо вона втрачає контакт з рідними. 

"Ви втрачаєте контакт з рідними. Вони вас не розуміють. Все одно потрібно радитись з тими, хто вас оточує", - сказав він. 

Семен Глузман також наголосив, що шизофренія не успадковується. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛУЗМАН: Хто з нардепів був в ПСИХЛІКАРНІ замість ДОВІЧНОГО?! ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ШАХРАЇВ-ПСИХОЛОГІВ

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