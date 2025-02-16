Яка погода очікує українців навесні: синоптики озвучили прогноз на кожен місяць

В Україні найближчим часом погодні умови не зміняться - буде холодно.

Чим здивує погода наприкінці цього тижня та чи буде весна 2025 року ранньою – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода дивує

Весь тиждень в Україні зберігалась холодна суха погода з морозами до -14°. Подекуди вдень спостерігався невеликий "плюс", але в більшості областей все ж і вдень був невеликий мороз. Однак синоптики прогнозували, що перед вихідними погода зміниться: по всій країні пройдуть сніг і мокрий сніг. Зокрема, засніжило вже у п'ятницю, 14 лютого.

А от наприкінці тижня опади припиняться, буде хмарна погода, місцями - з проясненнями. Тепліше не стане, навіть навпаки морози зміцніють. Вночі очікується -6°...-13°, а вдень -2°...-7°. На Закарпатті - до +1°.

Якою буде весна-2025

Якою ж може бути цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабух.

"Варто зазначити, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми. Їхня кількість може сягати 100 мм за сезон, тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні", - сказала вона.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптикиня, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

"У деякі роки в нас взагалі температура повітря може не опускатись нижче нуля градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими", - додала вона.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України. Примітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше – в межах -3°C морозу.

У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі.

У травні згідно з прогнозом має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С - від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

Прогноз від синоптикині "Укргідрометцентру"

Примітно, що синоптикиня Наталя Птуха також висловилася щодо прийдешньої весни. Вона зазначила, що є ймовірність, що природа захоче відновити природний баланс, оскільки перші два місяці зими були теплими. Також вона додала, що важко роботи довгострокові прогнози через зміну клімату.

Водночас портал довгострокових прогнозів Wisemeteo подає такий прогноз погоди на березень 2025 року: початок сезону буде із середніми значеннями, які коливатимуться в межах +5°C, що одразу на 2 градуси вище за норму, перша декада почнеться з позначок від +2 до +6°C, далі прийде період незначного похолодання, коли нічні позначки будуть в межах нуля, а вдень до +4°C, після 20 числа відчутно потеплішає, а в період від 24 по 29 березня прогріється від +10 до +14°C.

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів в інтерв’ю "Главреду", що цього року українці застануть ранню весну. А наприкінці лютого і на початку березня варто очікувати температуру в межах +5 +10°C градусів вдень. А от вночі ще можуть бути заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

Синоптикиня Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна.

Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року даними, в Україні "очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму".

Якою буде погода сьогодні, 16 лютого, читайте у новині.

Читайте також: