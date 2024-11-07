Яка ситуація на фронті: боєць Легіону назвав найважчі напрямки

Зараз я не думаю, що є якісь легкі напрямки — всі напрямки важкі. І ті напрямки, в яких брав і бере участь “Легіон”, навіть важко сказати, який з них був легшим, який з них був кращим.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів командир взводу БПЛА, 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України на позивний “Чилі”.

"Тому що насправді всі важкі. Є свої плюси, є свої мінуси. Але я не думаю, що якщо комусь сказати, що Серебрянський ліс — це легко, або Терни — це легко або Часів Яр — це легко. Кожен, хто бере участь у цих напрямках скаже, що його напрямок один з найважчих", — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Відверте інтерв'ю БІЙЦЯ ЛЕГІОНУ: Прірва між КОМАНДИРОМ та солдатом, бусифікація та МЕТА РФ

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