Яка ситуація на фронті і чого чекати взимку: офіцер бригади “Рубіж” розповів

Підрозділи бригади Нацгвардії “Рубіж” працюють на різних напрямках фронту. Зараз на багатьох напрямках ворог посилив тиск. Нещодавно російські сили провели одночасні механізовані штурми по всій лінії фронту на Лиманському напрямку в районі Сіверська. Задіяно були десятки одиниць техніки.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів офіцер бригади Максим Таран.

За його словами, успіху ворог не мав, більша частина ворожої техніки була знищена. Це близько 25 одиниць знищеної техніки лише в районі їхньої відповідальності, приблизно стільки ж знищив і суміжний підрозділ. Ще десятки одиниць були пошкоджені.

“Оборонці Сіверська — дуже міцні горішки. Бої за підступи до цього міста з перемінною інтенсивністю тривають ще з липня 2022 року, після окупації Сєвєродонецька і Лисичанська. Щодо обстрілів — то вони регулярно масовані на передньому краї, але наростають вглиб території”, — розповів військовий.

Він додав, що Україна від початку майже за всіма кількісними параметрами у програшній ситуації і все, чого ми досягаємо, які втрати завдаємо ворогу, як втримуємо оборону, — це неймовірний результат з нашими вихідними даними.

“Ми не можемо збивати всі ракети, всі “Шахеди”, бо не маємо достатньо засобів протиповітряної оборони. Ми не можемо чисто фізично відбити всі штурми, коли ворог перевищує нас в кількості солдат, снарядів, знарядь”, — каже Максим Таран.

Коло Куп'янска вже зовсім гаряче: чи може ця ділянка може “посипатись”

Максим Таран зазначив, що їхня бригада не воює безпосередньо біля Купʼянська і він не знає точних даних щодо цього відтинку. Втім, він не вважає, що Купʼянськ уже під загрозою. За словами військового, це досить стабільний напрямок, де ворог за рік майже не просунувся.

“Росіяни трохи просунулися в районі Піщаного до річки Оскол. Але достатньо придивитися на карту, щоб зрозуміти причину цього. Це досить широка річка, яка є природньою перепоною. Жодна зі сторін війни не зможе форсувати її, принаймні протягом зими. Але я думаю, що росіяни взагалі не зможуть її перейти, вони не мали жодної такої успішної операції. Тому просунутися за річку по всій її протяжності, щоб створити проблеми з логістикою або загрозу оточення для Купʼянська ворог не зможе”, — каже Максим Таран.

З іншого боку, за його словами, саме через річку і знищені мости, логістику українські сили змушені проводити в обхід Оскола, і відтинок просування окупантів — це територія з найбільшим плечем відстані обходу для забезпечення наших сил.

“Найбільш значимим відтинком стримування ворога щодо просування до Купʼянська є село Синьківка, яку окупанти прагнуть обійти з флангів. Але, знову ж таки, навіть якщо раптом вони просунуться там, це наблизить ворога до Купʼянська, але не послабить оборону міста, бо є шляхи для повноцінної логістики. Крім того, для ворога зараз в пріоритеті інші напрямки і він не має сил, щоб вести на повну битву за ще одне місто. Тому, Купʼянськ страждає від обстрілів, але імовірність прямої загрози швидкого наступу на це місто, як на мене, в десятки разів менша, як щодо Курахового чи Покровська”, — вважає військовий.

Чи ще залишилось там багато цивільного населення

За словами Максима Тарана, щодо цивільного населення ситуація приблизно типова у кожному прифронтовому населеному пункті. Молоді люди виїхали серед перших, але певний відсоток людей лишається до останнього.

“Нерідкісні ситуації, коли люди евакуюються, а потім повертаються назад. Наскільки я знаю, в Купʼянську ще лишаються тисячі людей, серед яких і діти”, — розповів Максим Таран.

Нагадаємо, офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран відверто відповів, коли закінчиться війна в Україні.

Читайте також: