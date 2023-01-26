Яка стратегія росіян на Луганщині: аналітик заявив про страх ворога щодо Сватового-Кремінної

Сьогоднішня тактика ворога не приносить йому якихось досягнень, натомість росіяни зазнають великих втрат у живій силі.

Окупанти на Луганщині намагаються завадити руху ЗСУ на Кремінну, адже побоюються, що українські війська остаточно переріжуть такий важливий для оборони ворога рубіж Сватове-Кремінна.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко.

Як і в районі Бахмута, Соледара, росіяни зараз на Луганщині роблять основну ставку на масоване застосування великої кількості піхоти.

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"На Луганському напрямку противник намагається проведенням якихось контрнаступальних дій завадити руху наших військ на Кремінну та остаточному перерізанню рубежу Сватове-Кремінна, який для противника є дуже важливим з точки зору оборони. Противник намагається нарощувати угруповання в живій силі. З точки зору його тактики в районі Бахмута, Соледара і так далі, зараз наш противник основну ставку робить на масоване застосування великих мас піхоти з обмеженою підтримкою з боку артилерії і з дуже низькою підтримкою бойовими броньованими машинами", – описав ситуацію військовий аналітик.

Він зазначив, що таких дій ворога можна очікувати на різних напрямках. Однак ця стратегія росіян не приносить їм переваг, натомість завдає втрат.

"За досвідом Соледара, Бахмута, ми можемо говорити, що така тактика не приносить противнику якихось відчуттів переваг і досягнень, але характеризується великими втратами в живій силі. На поточному етапі війни ставка нашим ворогом робиться саме на масоване застосування живої сили", – резюмував Левченко.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, російські окупанти готуються провести вирішальну контратаку на Луганщині, щоб завадити просуванню ЗСУ до Кремінної та відкинути їх. Тому ворог намагається роззосередити українські підрозділи, змушуючи їх реагувати на атаки на інших напрямках.

За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, російські війська намагаються зібрати так званий броньовий кулак зі здебільшого підготованих мобілізованих та планують атакувати Донеччину й Луганщину.

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