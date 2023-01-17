Яка тактика росіян на Лівобережжі Херсонщини: влада повідомила про провокації

Окупанти гатять з артилерії та РСЗВ по захоплених ними ж населених пунктах.

На захопленому Лівобережжі Херсонщини росіяни влаштовують провокації з обстрілами окупованих ними ж населених пунктів задля дискредитації ЗСУ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Зокрема, він прокоментував обстріл російськими загарбниками захопленої Каховки, що стався 16 січня.

"Там насправді дуже складна ситуація. Вони час від часу роблять такі от провокації криваві: вони обстрілюють окуповані населені пункти з тим, щоб потім дискредитувати ЗСУ, сказати, що "це ЗСУ обстріляли наші будинки". При чому, вони використовують ту саму зброю, яку вони використовували проти нас: це артилерія, це РСЗВ", – повідомив Соболевський.

"ЗСУ не працюють такою зброєю по населених пунктах. Якщо вони завдають ударів, – а вони це регулярно роблять – використовують високоточну зброю, щоб знищувати саме місця скупчення військових, техніки, склади, штаби", – наголосив заступник очільника облради.

Він зазначив, що в обстріляній Каховці вогонь вівся саме по житловому масиву.

"При чому, по аналізу пошкоджень і прильотів… Там навіть не потрібно бути експертом, щоб сказати, що цей обстріл здійснювався з напрямку, який зараз контролюють "орки". Тобто не з нашого боку "приліт" був. Тому я впевнений, що там була провокація", – пояснив Соболевський.

Він також поінформував про складну гуманітарну ситуацію на тимчасово захопленій частині Херсонщини: окупанти закривають для цивільних лікарні, виводять з обігу гривню, є проблема з постачанням медикаментів.

"Вони потрохи вже закінчують робити цю картинку, що вони нібито там якусь турботу про людей здійснюють. Наші люди їх не цікавлять. Вони намагаються зараз зробити нову хвилю так званої евакуації – фактично депортації – щоб люди виїжджали", – розповів заступник голови облради.

Нагадаємо, російські війська протягом 16 січня 102 рази обстріляли звільнену частину Херсонщини, що є абсолютним антирекордом. Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Вже 17 січня армія РФ обстріляла в Херсоні підприємство критичної інфраструктури. Пошкоджені адмінбудівлі, машинний, актовий зали та кисневу станцію.

Зауважимо, на думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, існують чотири напрямки, які окупанти можуть використати під час нового наступу на Україну. Один із них – південний. Так, ворог вже створив певне угруповання військ, щоб, можливо, наступати в напрямку Запоріжжя. Ягун наголосив, що РФ не полишила свій план відрізати Україну від Чорного моря, тому її цікавлять і Херсон, і Миколаїв, і Одеса.

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