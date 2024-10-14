Яка зараз ситуація на Курщині: військовий відверто розповів, чи почали росіяни контрнаступ

Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач відверто розповів, що сьогодні відбувається на Курщині та чи дійсно росіяни почали контрнаступ.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН він зазначив, що операція триває. На першому етапі українські військові стрімко просувалися, а далі перейшли до оборони.

“І тримаємо цю ділянку захопленою. Ну і в деяких випадках покращуємо тактичне положення для поліпшення цієї оборони. Десь вирівнюємо, десь більш вигідні місця займаємо”, — розповів Розлач.

За його словами, російські війська дійсно почали активно пробувати витіснити ЗСУ і мають успіх на певних ділянках.

“Але не тьма і їх не багато. Вже два місяці минуло і “друга армія світу”, на їхню думку, вона не може справитись з нами і витіснити нас наразі”, — каже військовий.

Від початку Курської операції, за його словами, російська армія збільшила присутність на 30 тисяч осіб, щоб проводити контрнаступальну операцію. Втім цього угруповання не вистачає, щоб витіснити ЗСУ.

За словами Розлача, важко оцінити, яка ударна сила потрібна росіянам для цього.

“Тут багато залежить від факторів. Це не математика. Це раніше радянськими книжками міряли — співвідношення атакуючи, обороняючись. Є багато факторів від морально-психологічного духу, тому що колись я був свідком, як там порядка восьми людей погнали батальйон ТРО на надувних лодках. Залежить від стійкості оборони. Якщо всі будуть стійко стояти, то їм треба в рази більше”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ

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