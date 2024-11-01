Яка зарплата у вчителів в Україні і коли планується підвищення: міністр освіти розповів

Cередня зарплата вчителя в Україні, за словами міністра освіти Оксена Лісового, становить 15 000 грн. А мінімальна зарплата — близько 9500 грн.

Про це він розповів в інтерв’ю Аллі Мазур на YouTube-каналі 1+1.

За його словами, розмір зарплати вчителя залежить від навантаження, категорії, стажу та багатьох інших чинників.

“Нам треба змінювати підхід до того як нараховуються зарплати, до моделі виплат зарплати. Це окрема реформа, і я не не хотів би зараз її розкривати, бо вона потребує окремої розмови. Головне і важливе — це те, що вчителі, на мою думку, повинні бути перші в черзі на підвищення заробітної плати”, — каже міністр.

За його словами, в МОН вважають успіхом, що на фоні скорочення багатьох видатків та інших пріоритетів під час війни, їм нам вдається утримувати рівень освітньої субвенції.

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“Як мінімум не знижувати його. Ми маємо в бюджеті України 103 млрд в цьому році. І попри те, що в проєкті бюджету на 2025-й рік у нас було зменшення цієї суми, тому що зменшуються контингенти учнів, ми захистили і зберегли таку саму суму в бюджеті”, — розповів Лісовий.

За його словами, за попередніми даними, кількість учнів в системі загальної середньої освіти зменшилася приблизно на 120 тисяч.

“Тим не менше обсяг державної освітньої субвенції, з якої фінансується оплата праці вчителів, ми зберегли на рівні 103 млрд. Це означає, що вони як мінімум не будуть зменшені, а збережені. Можливий невеликий, дуже невеликий приріст заробітної плати, але я не хотів би цього обіцяти”, — каже міністр.

Оксен Лісовий і Алла Мазур

Міністр каже, щоб виконати статтю 61 прикінцевих положень Закону Про освіту, яка передбачає три мінімальні зарплати для педагогічних працівників — тричі по вісім тисяч — необхідно 270 млрд додаткового фінансування.

“Очевидно, що ми зараз не знаходимо кошти. Нами розроблені кілька сценаріїв підвищення заробітної плати для педагогічних працівників. І найдешевший із цих сценаріїв, який передбачає поетапне підвищення, який передбачає в тому числі врахування певних кваліфікаційних вимог до вчителя, він починається з 40 млрд — це та найменша ціна. Поки йде війна — це це дійсно єдиний реальний сценарій”, — розповів Лісовий.

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