"Якби то хоч росіяни були": батьки вбитого Володимира Вакуленка розповіли моторошні подробиці страти сина

Окупанти у селі вбили Володимира Вакуленка, учасника АТО та двох випадкових жертв.

Поліція оприлюднила подробиці розслідування загибелі дитячого письменника з Харківщини Володимира Вакуленка. Торік 24 березня окупанти викрали письменника з дому у селі Капитолівка - утримували у погребі, катували та згодом розстріляли. За рік розслідування справи слідчі провели 40 допитів та майже 3 десятки упізнань і змогли назвати імена вбивць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Володимир Вакуленко знав, що окупанти його вб'ють

У своїй кімнаті Володимир Вакуленко востаннє був 24 березня 2022 року. Саме у цей день письменника схопили росіяни. Його батько, теж Володимир Вакуленко, відтоді заходить до кімнати щодня. Батько на стіл виклав усі твори сина та грамоти.

Володимир Вакуленко

Володимир був патріотом, учасником Революції гідності. Був люблячим батьком двох синів. З молодшим Віталієм у них був особливий зв’язок. У хлопчика діагностували розлад аутичного спектру. Володимир був завжди поруч з ним.

Володимир Вакуленко з сином

Про свого сина батько згадує біля пам’ятної вишні у саду. Саме тут вони закопали щоденник Володимира, де він робив окупаційні нотатки.

"Він знав що його вб’ють. Він знав", - каже батько Володимира Вакуленка.

Батько Володимира Вакуленка

Володимира Вакуленка перед смертю катували

Як встановило слідство, Володимира Вакуленка забрали окупанти через патріотичну позицію. У підвалі його допитували і піддавали тортурам.

"Володимира Вакуленка катували перед стратою. Змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били. Оскільки на тілі вже потім експерти побачили 2 зламані пальці на лівій руці", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Підвал, в якому катували дитячого письменника

Після допиту письменника повезли на розстріл. Вбитого кинули на узбіччі дороги до рідного села Капитолівка. Лише в травні понівечене тіло знайшли місцеві. Згодом Вакуленка поховали на масовому цвинтарі в ізюмському лісі. Рідні про це не знали.

"Ми все жили надією, що він живий. Можливо десь у полоні", - каже мати вбитого Володимира Олена Ігнатенко.

Мати Володимира Вакуленка

З могили під номером 319 дістали тіло Володимира з двома кулями. А гільзи окупантів і досі розкидані біля підвалу у Капитолівці.

Вбивцями письменника та жителів Харківщини виявились бойовики з Луганщини

Понад рік поліція проводила розслідування. 13 томів справи про вбивства та знущання у Капитолівці. Десятки допитів свідків та впізнань і врешті вдалось встановити особи катів.

"Перший виконавець - 50-річний кулеметник 4-ї роти позивний "Удод". Саме він стріляв з пістолета Макарова. Саме його 2 дев’ятиміліметрові кулі ми вилучили з тіла вбитого після ексгумації. Другий - віддавав наказ. Його теж впізнали свідки. Він був командиром роти. Позивний "Лев". Йому 33 роки. Свідки розповіли, що військовий з позивним "Удод" неодноразово вихвалявся що командир з позивним "Лев" надавав йому вказівки вбивати людей, бо сам боїться крові", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Підозрювані у вбивстві Володимира Вакуленка

Обидва підозрювані з Луганщини. За даними слідства, вони вбили ще трьох людей у Капитолівці. Колишнього учасника АТО та двох місцевих, які натрапили на окупантів посеред лісу.

"Колишнього учасника АТО били з особливою жорстокістю. Вони клали його обличчям на підлогу і стріляли з пістолета біля тіла та голови. Вони розмовляли між собою і називали такі слова. "Ми вбили 1 нацика, атошника та 2 з лісу, які ходили за шишками", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Якби ж то хоч росіяни були. Але ж то луганчани. Ну, вибачте, сволочі. Ви ж українці. Я вам не можу передати, яка це злість і ненависть. Яку загрозу він вам представляв?", - каже мати вбитого письменника Олена Ігнатенко.

Підозрюваних у вбивствах найближчим часом оголосять у розшук. А слідство нині з’ясовує причетність до вбивств у Капитолівці ще чотирьох окупантів.

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Нагадаємо, до письменника Володимира Вакуленка росіяни прийшли з обшуками в березні 2022 року. Він жив із батьком і сином Віталієм, який має розлад аутичного спектра. Один із місцевих мешканців села Капитолівка доніс на Володимира росіянам. Володимир вів щоденник і напередодні свого викрадення дописав його і заховав.

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