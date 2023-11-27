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"Якби то хоч росіяни були": батьки вбитого Володимира Вакуленка розповіли моторошні подробиці страти сина

Автор
Вікторія СтрельцоваВікторія Стрельцова
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"Якби то хоч росіяни були": батьки вбитого Володимира Вакуленка розповіли моторошні подробиці страти сина

Володимир Вакуленко

Окупанти у селі вбили Володимира Вакуленка, учасника АТО та двох випадкових жертв.

Поліція оприлюднила подробиці розслідування загибелі дитячого письменника з Харківщини Володимира Вакуленка. Торік 24 березня окупанти викрали письменника з дому у селі Капитолівка - утримували у погребі, катували та згодом розстріляли. За рік розслідування справи слідчі провели 40 допитів та майже 3 десятки упізнань і змогли назвати імена вбивць. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. 

Володимир Вакуленко знав, що окупанти його вб'ють 

У своїй кімнаті Володимир Вакуленко востаннє був 24 березня 2022 року. Саме у цей день письменника схопили росіяни. Його батько, теж Володимир Вакуленко, відтоді заходить до кімнати щодня. Батько на стіл виклав усі твори сина та грамоти.

Володимир Вакуленко / ©
Володимир Вакуленко

Володимир був патріотом, учасником Революції гідності. Був люблячим батьком двох синів. З молодшим Віталієм у них був особливий зв’язок. У хлопчика  діагностували розлад аутичного спектру. Володимир був завжди поруч з ним.

Володимир Вакуленко з сином / ©
Володимир Вакуленко з сином

Про свого сина батько згадує біля пам’ятної вишні у саду. Саме тут вони закопали щоденник Володимира, де він робив окупаційні нотатки.

"Він знав що його вб’ють. Він знав", - каже батько Володимира Вакуленка. 

Батько Володимира Вакуленка / ©
Батько Володимира Вакуленка

Володимира Вакуленка перед смертю катували

Як встановило слідство, Володимира Вакуленка забрали окупанти через патріотичну позицію. У підвалі його допитували і піддавали тортурам.

"Володимира Вакуленка катували перед стратою. Змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били. Оскільки на тілі вже потім експерти побачили 2 зламані пальці на лівій руці", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. 

Підвал, в якому катували дитячого письменника / ©
Підвал, в якому катували дитячого письменника

Після допиту письменника повезли на розстріл. Вбитого кинули на узбіччі дороги до рідного села Капитолівка. Лише в травні понівечене тіло знайшли місцеві. Згодом Вакуленка поховали на масовому цвинтарі в ізюмському лісі. Рідні про це не знали.

"Ми все жили надією, що він живий. Можливо десь у полоні", - каже мати вбитого Володимира Олена Ігнатенко. 

Мати Володимира Вакуленка / ©
Мати Володимира Вакуленка

З могили під номером 319 дістали тіло Володимира з двома кулями. А гільзи окупантів і досі розкидані біля підвалу у Капитолівці.

Вбивцями письменника та жителів Харківщини виявились бойовики з Луганщини

Понад рік поліція проводила розслідування. 13 томів справи про вбивства та знущання у Капитолівці. Десятки допитів свідків та впізнань і врешті вдалось встановити особи катів.

"Перший виконавець - 50-річний кулеметник 4-ї роти позивний "Удод". Саме він стріляв з пістолета Макарова. Саме його 2 дев’ятиміліметрові кулі ми вилучили з тіла вбитого після ексгумації. Другий - віддавав наказ. Його теж впізнали свідки. Він був командиром роти. Позивний "Лев". Йому 33 роки. Свідки розповіли, що військовий з позивним "Удод" неодноразово вихвалявся що командир з позивним "Лев" надавав йому вказівки вбивати людей, бо сам боїться крові", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. 

Підозрювані у вбивстві Володимира Вакуленка / ©
Підозрювані у вбивстві Володимира Вакуленка

Обидва підозрювані з Луганщини. За даними слідства, вони вбили ще трьох людей у Капитолівці. Колишнього учасника АТО та двох місцевих, які натрапили на окупантів посеред лісу.

"Колишнього учасника АТО били з особливою жорстокістю. Вони клали його обличчям на підлогу і стріляли з пістолета біля тіла та голови. Вони розмовляли між собою і називали такі слова. "Ми вбили 1 нацика, атошника та 2 з лісу, які ходили за шишками", - каже начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. 

"Якби ж то хоч росіяни були. Але ж то луганчани. Ну, вибачте, сволочі. Ви ж українці. Я вам не можу передати, яка це злість і ненависть. Яку загрозу він вам представляв?", - каже мати вбитого письменника Олена Ігнатенко. 

Підозрюваних у вбивствах найближчим часом оголосять у розшук. А слідство нині з’ясовує причетність до вбивств у Капитолівці ще чотирьох окупантів. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 за 27 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, до письменника Володимира Вакуленка росіяни прийшли з обшуками в березні 2022 року. Він жив із батьком і сином Віталієм, який має розлад аутичного спектра. Один із місцевих мешканців села Капитолівка доніс на Володимира росіянам. Володимир вів щоденник і напередодні свого викрадення дописав його і заховав.

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Дата публікації
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