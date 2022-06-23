Якби Україна була в Євросоюзі, Путін би не наважився на повномасштабну війну - голова комітету ВР

Якби Україна була членом Європейського союзу, то Росія б не наважилась розпочати війну.

Диктатор Путін не планує зупинятись лише на війні проти України, держава-агресорка готова до вторгнення і до інших держав.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Я думаю, що Путін навряд чи б наважився на вторгнення в Україну, якби вона була членом ЄС. З тієї причини, що за кожною державою-членом ЄС стоїть вся організація. Якби Україна зараз була членом ЄС, то інші країни-члени, як і ЄС в цілому, відчували б свій обов’язок надати Україні військову, фінансову та політичну допомогу. Не треба було б докладати неймовірних зусиль, щоб переконати ЄС та його членів запровадити санкції проти держави-агресора. Тобто, все було б легше. Крім того, не слід забувати і про безпекову політику ЄС. Одним словом, якби Україна вже була членом ЄС, то Путін навряд чи б пішов на такий ризик, як пряме вторгнення. Хоча це б, можливо, і не зупинило його спроби нашкодити Україні в якійсь гібридний спосіб", - пояснив Мережко.

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики наголосив, що зараз РФ веде гібридну війну проти Європейського союзу.

"По суті, Росія зараз веде гібридну війну проти ЄС. Лавров про це вже заявив відкрито, коли сказав, що має місце війна між Росією та Заходом. Сподіваюся, що в ЄС більшість країн починає усвідомлювати, що у разі перемоги над Україною Путін не зупиниться і піде далі. Деякі країни ЄС, насамперед Польща і країни Балтії, дуже добре усвідомлюють той факт, що Росія веде війну не тільки проти України, але й також проти них, і проти всієї Європи", - сказав нардеп.

Олександр Мережко пояснив, що цілями Росії є створення хаосу в Європі і підрив європейської та євроатлантичної солідарності.

"Дійсно, є небезпека, що деякі потужні країни-члени ЄС можуть намагатися затягнути процес вступу України до ЄС. З цими країнами, потенційними скептиками, нам треба працювати і переконувати їх. Крім того, ми можемо розраховувати на наших справжніх друзів в ЄС, а також на ті держави, які хоча і не є членами ЄС, однак мають там певний авторитет. Я маю на увазі США та Велику Британію. Лідери ЄС мають чітко усвідомити, що Україна потрібна ЄС, оскільки зараз ми захищаємо ЄС та європейські цінності. Потенційно Україна може дати ЄС багато і навіть вдихнути нове життя в ідею єдиної Європи", - сказав Мережко.

Нагадаємо, посол України заявив, що Німеччина передасть новітню ППО, якої ще не має її власна армія.

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