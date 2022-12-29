Яке святкове меню пропонують українцям кухарі: швидкі і смачні рецепти для новорічного столу

Меню новорічного столу українців складалося з типових, переважно радянських страв - олів'є, оселедця під шубою, шпрот тощо. Але останніми роками і особливо цьогоріч чимало людей відходять від цієї так би мовити "класики". Ставлять на стіл страви, які справді асоціюються зі святом, яке може пройти і без світла.

Яке святкове меню пропонують українські кухарі, розповіла кореспондентка ТСН Ірина Коваленко.

Так, відійти від заїжджених страв давно закликає кухар Євген Клопотенко, який ділиться рецептами приготування буженини і салату.

Починаємо з буженини. Беремо шмат м’яса і закидуємо у воду. Проваривши його хвилин 20-25 - дістаємо. Беремо гірчицю, додаємо часнику, зверху зминаємо і посипаємо горіхами, які додадуть аромату.

Далі салат. Буряки або відварюємо, або запікаємо, нарізаємо кубиком. Трошки горіхів, потім додаємо індичку. Викладаємо на змащену гірчицею тарілочку.

Далі нарізали яблука, залили оцтом. Одну ніч полежали і після того, як вони полежали, вони стануть гарні і ніжні, говорить Клопотенко та додає, що ці кислуваті яблука чудово заміксуються з буряком. Це начебто прості інгрідієнти, але їх поєднання буде вже чимось новим.

"Від заїжджених страв нам дуже важко відійти. Бо це наче твоє дитинство. Треба людям чітко розуміти, що це не відмовлятися від своїх спогадів дитинства, що ці спогади дитинства є, але ти не намагаєшся їх відобразити, а намагаєшся побудувати нове, майбутнє, краще, щоб твої діти мали інші спогади", - радить Євген Клопотенко.

Фудблогерка Настя Іванцова пропонує готувати швидко, а страви обіцяє максимально смачними.

"У нас на основну страву буде кус-кус з морепродуктами, у мене це консервовані мідії. На закуски у нас буде тарілка з крем-сиром, оливками і овочами. Це буде класно, це буде яскраво. І на десерт у нас буде дуже легка штука", - ділиться меню вона.



Почнемо з карамелізованих горіхів. До горіхів додаємо трохи меду і спеції - копчена паприка і я ще хочу додати сюди ще трошки солі і зовсім трошечки рожевого перцю. Усе перемішали і викладаємо на пергамент. Відправляю у чашу аерогриля. Це можна зробити на сковорідці, підсушити їх і потім дати їм повністю охолонути, радить блогерка.

Приступаємо до закуски – це тарілка з крем-сиром. "От власне ми розмазали весь сир і тепер починаємо розкладати наші додатки. Я для цього вибрала мікс оливок, тут уже мариновані оливки без кісточки, томатики, і також ми його трошечки посипемо лимонною цедрою, розмарином і дрібленими горішками. Оливки трохи подрібнили і виклали на сир, те саме робимо і з томатами. Далі черга горішків. Додаємо трохи оливкової або іншої олії на ваш смак", - ділиться рецептом Іванцова та радить, коли ви щось готуєте, думайте про те, що у вас має бути різниця не лише смаків, а й текстур та бажано ще і температур.

Для третього рецепта нам треба буде кус-кус, ваші улюблені консервовані морепродукти, і власне спеції і окріп. Цю страву точно можна приготувати навіть під час блекауту, запевняє фудблогерка.

"Якщо у вас дома немає світла, але є маленький туристичний газовий пальничок, ви зможете там цю страву приготувати. Якщо у вас взагалі нічого немає, то ви можете побігти до сусідів в інший будинок, нагріти у них воду, залити її в термос, принести додому і у вас все одно буде гаряча страва", - розповідає вона.

До кус-куса додаємо улюблені спеції, лимонний сік та цедру. Далі мідії. І перемішавши все, заливаємо суміш окропом. І залишаємо на кілька хвилин. І переходимо до нашого десерту. Горіхи з медом застигли і стали немов грильяж. До йогурту додаємо ваш улюблений джем, у нас апельсиновий і викладаємо пряні горішки.

От власне наші три страви готові – кус-кус із мідіями, сирна тарілка, яку можна набирати або хлібом чи овочами, а також десерт. На все це пішло буквально півгодини. Це може бути як повноцінний новорічний стіл або як доповнення до ваших улюблених страв. Головне – експериментуйте, закликає Настя Іванцова.

Нагадаємо, раніше стало відомо у скільки українцям обійдеться святковий стіл до Нового 2023 в Україні та у Польщі. Так, у Польщі святковий стіл коштуватиме українським громадянам, які тимчасово змушені проживати у сусідній країні через агресію РФ, у 2 422 гривні, в Україні вартість застілля сягне - 2 476 грн.

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