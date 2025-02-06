Яке в Україні зараз співвідношення чоловіків та жінок: демограф здивував поясненням

Демограф Олександр Гладун вважає, що станом на зараз співвідношення чоловіків та жінок в Україні може бути однаковим. Він пояснив причини.

Демограф, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповів, що станом на 2024 рік в Україні приблизно однакове співвідношення чоловіків та жінок.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Олександр Гладун зазначив, що 2024 року науковці розробили кілька сценаріїв розвитку подій, залежно від того, коли закінчиться війна.

"За оптимістичним прогнозом, на початок 2025 року, було приблизно однакове число у співвідношення чоловіків і жінок, але маємо трохи більше жінок. По середньому варіанту прогнозу – 51% жінок і 49% чоловіків. Приблизно такі ж цифри у песимістичному прогнозі. Тут варто зазначити, якщо за підрахунком населення України ми даємо похибку у мільйон осіб, то у співвідношенні чоловіків і жінок, відносна похибка буде більшою. Все залежить від інтенсивності бойових дій, які ми прогнозувати не можемо", – пояснив він.

Науковець зазначив, що таке співвідношення пов'язано з тим, що жінки їдуть з України, тоді як на фронті у більшості гинуть чоловіки.

Інтерв'ю з Олександром Гладуном можна прочитати за посиланням.

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