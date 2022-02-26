Яке воно життя без SWIFT: на росіян очікують кілометрові черги до банкоматів та магазинів

Яке воно життя без SWIFT: на росіян очікують кілометрові черги до банкоматів та магазинів

Ну а якщо і це змусить росіян отямитися, у США є ще один козир у рукаві – це санкції, прив’язані до золотовалютних резервів. Росія їх має $640 млрд, велика частина яких зберігається в західних банках.

Вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. Офіційне рішення, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ще не ухвалене, але технічна підготовка вже розпочалася. За інформацією європейських ЗМІ, які посилаються на слова керівника центробанку однієї з європейських країн, рахунок пішов на дні.

За останню добу зусиллями українських воїнів на полі бою та дипломатів на європейському фронті вдалося переконати чотири країни ЄС, які ще вчора блокували ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT. Хто ж вони? Італія, Угорщина, Кіпр та Німеччина. Саме ці чотири країни свої економічні інтереси поставили вище за життя українців.

Які тільки пояснення не звучали. ТСН.ua вже писав, що, наприклад, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не хоче йти на цей крок, бо тоді умовна онука з Німеччини не зможе переказати гроші своїй бабусі до Росії. Інші ж казали, що це "останній вимушений крок", застосовувати який ще зарано.

"Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою батьківщину, боронити Європу", - говорив ще вдень, 26 лютого, Володимир Зеленський.

Чому ж Німеччина так довго опиралася? За інформацією американських медіа, від відімкнення Росії від SWIFT найбільше постраждають саме США та Німеччина. Проте Вашингтон, на відміну від Берліна, не блокував це рішення. Позицію Німеччини вдалося надламати в п’ятницю, 25 лютого, коли ранок для киян вперше від 1941 року почався з бомбардувань: спочатку ракети влучили у житлові будинки, а потім ворог із "Градів" обстріляв дитячий будинок у Ворзелі на Київщині.

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Берлінський "мур" пав останнім після Італії, Угорщини та Кіпру в суботу, 26 лютого, коли російська ракета поцілила по житловій багатоповерхівці у середмісті Києва. Багато людей дістали поранень. Весь світ ще раз побачив, що воєнний злочинець Путін у 21 столітті в центрі Європі вбиває українців просто тому, що йому так хочеться.

Що ж таке SWIFT? Він об’єднує 11 тис. банків у більш ніж 200 країнах. Штаб-квартира SWIFT - Нацбанк Бельгії. Ось чому фінальне рішення про відімкнення Росії було саме за Європою. Прийнято вважати, що це міжнародна платіжна банківська система. І так, і ні. Це скоріше спосіб передавання інформації про відправлення та отримання платежів. Тобто, це засіб, за допомогою якого адресат швидко знаходить свого отримувача. На Росію у SWIFT припадає 1,5% транзакцій.

Чому країни так довго опиралися? Financial Times пише, що свою відмову відрізати Росію від SWIFT на саміті "Великої сімки" Німеччина аргументувала тим, що не вона зможе розраховуватися з Росією за поставки енергоносіїв, бо саме Москва є основним постачальником нафти і газу до ЄС.

BBC зазначає, що на думку європейських країн, які дуже залежать від російського газу, після відключення Росії від SWIFT ціна на газ, яка і так перевалила за $1300, різко підскочить у ціні. А це тиск на бізнес, десятки робочих місць і зрештою зростання тарифів для населення. Проте Сполучені Штати все ж допомогли Німеччині та іншим сформувати газовий та вугільний резерв.

Інші ж країни побоювалися, що такий радикальний крок підштовхне Росію та Китай до створення власної платіжної системи. Але це маловірогідно. Москва постійно вихвалялася, що відключенням від SWIFT її лякали ще від 2014 року, тому встигла підготуватися, розробивши власну платіжну систему "Мир". Але це настільки смішно, що про це не хочеться навіть говорити. На неї припадає лише 10% переказів у самій Росії, за кордоном – нуль. Швидше Китай змусить Росію грати за його правилами, нав’язавши свою платіжну систему.

Як це відіб’ється на пересічних росіянах? Громадяни Росії вже не можуть швидко пікнути на касі годинником чи телефоном, розрахуватися за покупку і швиденько побігти. У суботу, 26 лютого, Google Pay і Apple Pay позбавили росіян можливості безконтактної оплати. Проте клієнти російських банків, які потрапили під санкції країн Заходу і США, а це ВТБ, "Сбербанк" та інші, все ще можуть платити "контактно" картками.

А от після відключення Росії від SWIFT, росіяни зможуть розраховуватися лише готівкою. Тому можна вже зараз бігти до банкоматів і знімати все, що є, бо вже завтра банківські картки можна буде викинути на смітник. Неабиякого удару зазнає і російська промисловість. А це, перш за все, путінські олігархи, які тримають його владу і касу.

Ну а найбільшого удару відключення від SWIFT завдасть по нафтогазовій промисловості. Доходи від експорту вуглеводнів – це понад 50% російського бюджету. Росія просто не зможе нікому нормально продати свою нафту і газ, бо ніхто не захоче заморочуватися, а тим паче - платити більше. Власне, Китай вже зупинив закупівлю російської нафти, бо не впевнений, як Росія, яку відрізали від розрахунків в іноземній валюті, проводитиме платежі.

Ну а якщо і це не змусить росіян отямитися, у США є ще один козир у рукаві. Про нього ТСН.ua вже писав – це санкції, прив’язані до золотовалютних резервів. Росія їх має $640 млрд, велика частина яких зберігається в західних банках. І якщо ці кошти будуть заморожені, РФ не зможе фінансувати свою армію.