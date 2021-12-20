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Які аналізи варто зробити українцям, щоб вчасно перевірити свій організм: список

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Які аналізи варто зробити українцям, щоб вчасно перевірити свій організм: список

pixabay.com

Усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

Щороку в Україні, як і у всьому світі -  понад 80 відсотків хворих помирають не від інфекційних хвороб. То в якому віці варто замість курорту - подарувати собі профобстеження? Які аналізи - можна зробити безплатно, за направленням сімейного лікаря, - йшлося в сюжеті ТСН-Тиждень 19 грудня.

Аби авто було на колесах, його треба годувати, доглядати. Ну і трохи щось застукало чи загуділо, ми мчимо до механіка – такого собі автолікаря. Звісно, можна удавати, що все гаразд, але тоді є ризик зупинитися і далі не поїхати. по суті наше тіло – така ж машина. І от парадокс  якщо про ТЕО машини  ми все розуміємо і діємо  то власний організм кидаємо напризволяще.

З 14 мільйонів українок мамографію з початку року зробили лише  239 тисяч жінок. І це одна з найпростіших і доступних  процедур. Звісно, є надія, ті що не увійшли в держстатистику, перевірилися у приватних клініках. Однак згадайте - чи є серед тих, хто дбає про себе - ви ?  І взагалі,  коли  ви були у лікаря для профілактики - без явних симптомів хвороби. 

Щорічно в Україні, як і в цілому світі, понад 80% населення помирає від неінфекційних захворювань - йдеться про серцево-судинні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, онкологічних захворювань, а також цукровий діабет. 

І цей показник, впевнені лікарі,  можна було б знизити. Та ми  терпимо до останнього. Особливо це стосується чоловіків. У кожного десятого, за словами медиків, під час профогляду знаходять патологію, яку потрібно негайно корегувати.

То які обстеження повинен проходити кожен начебто здоровий українець, аби потім не лишати всю зарплату в аптеці.

  • Загальний аналіз крові  - 200 грн;
  • Біохімічний аналіз крові - 600;
  • Ліпідограма - тест на холестерин;
  • Аналіз сечі - 150;
  • Рентген легенів - 375;
  • УЗД черевної порожнини - 400;
  • Електрокардіограма - 200 грн;
  • УЗД серця -500;
  • Гінеколог - 400;
  • УЗД грудей - 400. 
  • У чоловіків замість гінеколога - уролог - 500. 

Отже, на свій техогляд журналістка ТСН витратила приблизно чотири тисячі гривень. І десь п'ять годин часу. Після сорока років - більше процедур - більше грошей.  Близько 5-6 тисяч гривень. Після сорока у жінок - УЗД грудей змінюється на мамографію - 600 грн. 

До обов'язкового списку у чоловіків додається УЗД простати - 200 грн  та аналіз крові на онкомаркер PSA - 300 грн. Також і чоловікам і жінкам після сорока треба робити колоноскопію -1000 грн. 

Бо саме рак кишківника займає друге місце за поширеністю у світі. Все обійдеться близько 5-6 тисяч гривень.

І це все одно дешевше, аніж лікувати серйозну запущену хворобу. До того ж усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

  1. Тому підготуйтеся заздалегідь. І пам'ятайте, вікові рекомендації, скоріше, умовні. Бо розраховані на ідеального здорового українця.
  2. Ретельно слід простежити усі фактори ризику. Зокрема і свій психологічний стан. Бо, наприклад у США, та вже і у деяких наших клініках паралельно з УЗД рекомендують проходити тест на депресію і тривогу - особливо жінкам після тридцяти.

Тож, хочете їхати довго і комфортно, тестуйте не лише своє авто, а і своє тіло, бо водій все ж важливіший.

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