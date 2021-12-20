Які аналізи варто зробити українцям, щоб вчасно перевірити свій організм: список

Усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

Щороку в Україні, як і у всьому світі - понад 80 відсотків хворих помирають не від інфекційних хвороб. То в якому віці варто замість курорту - подарувати собі профобстеження? Які аналізи - можна зробити безплатно, за направленням сімейного лікаря, - йшлося в сюжеті ТСН-Тиждень 19 грудня.

Аби авто було на колесах, його треба годувати, доглядати. Ну і трохи щось застукало чи загуділо, ми мчимо до механіка – такого собі автолікаря. Звісно, можна удавати, що все гаразд, але тоді є ризик зупинитися і далі не поїхати. по суті наше тіло – така ж машина. І от парадокс якщо про ТЕО машини ми все розуміємо і діємо то власний організм кидаємо напризволяще.

З 14 мільйонів українок мамографію з початку року зробили лише 239 тисяч жінок. І це одна з найпростіших і доступних процедур. Звісно, є надія, ті що не увійшли в держстатистику, перевірилися у приватних клініках. Однак згадайте - чи є серед тих, хто дбає про себе - ви ? І взагалі, коли ви були у лікаря для профілактики - без явних симптомів хвороби.

Щорічно в Україні, як і в цілому світі, понад 80% населення помирає від неінфекційних захворювань - йдеться про серцево-судинні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, онкологічних захворювань, а також цукровий діабет.

І цей показник, впевнені лікарі, можна було б знизити. Та ми терпимо до останнього. Особливо це стосується чоловіків. У кожного десятого, за словами медиків, під час профогляду знаходять патологію, яку потрібно негайно корегувати.

То які обстеження повинен проходити кожен начебто здоровий українець, аби потім не лишати всю зарплату в аптеці.

Загальний аналіз крові - 200 грн;

Біохімічний аналіз крові - 600;

Ліпідограма - тест на холестерин;

Аналіз сечі - 150;

Рентген легенів - 375;

УЗД черевної порожнини - 400;

Електрокардіограма - 200 грн;

УЗД серця -500;

Гінеколог - 400;

УЗД грудей - 400.

У чоловіків замість гінеколога - уролог - 500.

Отже, на свій техогляд журналістка ТСН витратила приблизно чотири тисячі гривень. І десь п'ять годин часу. Після сорока років - більше процедур - більше грошей. Близько 5-6 тисяч гривень. Після сорока у жінок - УЗД грудей змінюється на мамографію - 600 грн.

До обов'язкового списку у чоловіків додається УЗД простати - 200 грн та аналіз крові на онкомаркер PSA - 300 грн. Також і чоловікам і жінкам після сорока треба робити колоноскопію -1000 грн.

Бо саме рак кишківника займає друге місце за поширеністю у світі. Все обійдеться близько 5-6 тисяч гривень.

І це все одно дешевше, аніж лікувати серйозну запущену хворобу. До того ж усі ці обстеження ви можете зробити в державній клініці безплатно.

Тому підготуйтеся заздалегідь. І пам'ятайте, вікові рекомендації, скоріше, умовні. Бо розраховані на ідеального здорового українця. Ретельно слід простежити усі фактори ризику. Зокрема і свій психологічний стан. Бо, наприклад у США, та вже і у деяких наших клініках паралельно з УЗД рекомендують проходити тест на депресію і тривогу - особливо жінкам після тридцяти.

Тож, хочете їхати довго і комфортно, тестуйте не лише своє авто, а і своє тіло, бо водій все ж важливіший.

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