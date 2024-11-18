У Міноборони зробили нові заяви про мобілізацію: бонуси воїнам та коли до ТЦК можна буде не йти

Заступниця міністра оборони розповіла про нові ініціативи для військовозобов'язаних.
Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву "Плюси". 100 найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту. І надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги.
Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Ідеться про застосунок "Резерв+". Там запустили систему онлайн-рекрУтингу. У додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього з'явилась опція "відстрочки від мобілізації". За перший тиждень появи цієї послуги в застосунку, каже міністр Рустем Умєров, нею скористалися 150 тисяч українців. На брифінгу згадували і додаток "Армія+". Наразі ним активно користується майже пів мільйона військовиків.
Більше про це ТСН розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Чи можна не йти до ТЦК, щоб стати на облік
"Ми хочемо в 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред’являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом із колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство – але основна ідея в тому, щоби людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік в державі, стати військовозобов’язаним, показати, що він виконує обов’язок згідно з законом через онлайн-інструмент. І все це в канві перетворення "Резерву" в повноцінну альтернативу ТЦК. Українці самі мають вирішувати – йти їм фізично в офлайн-точку або зробити це через онлайн-інструмент", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Чи буде "бусифікація"
"Запущений модуль онлайн-рекрутингу в "Резерв+" якраз показує, що громадяни України відповідальні і вони не чекають примусової мобілізації. А самі обирають вакансії, бригаду – роблячи свідомий вибір таким чином – долучитися до Сил оборони. Онлайн-рекрутинг буде розвиватися і буде такою людяною сервісною альтернативою примусовій мобілізації", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Чи цифровізують ВЛК
"Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином нам провести зміни в цій сфері. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров’я, зручних нашим громадянам. Не потрібно стояти черги в конкретній ВЛК, ти можеш піти до свого сімейного лікаря, терапевта – зробити медичний огляд. Далі – через обмін з реєстрами цей медичний висновок буде направлятися нам, на військову частину. І ми будемо препарувати, анонімізувати і без корупційних складових приймати рішення по військовозобов’язаному", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Чи є "Резерв +" повноцінним замінником паперових документів?
"Витребування паперового документу, якщо в тебе є електронний військово-обліковий документ є порушенням діючого законодавства України. І громадяни мають право заявити про це у відповідні органи, міністерство і тд.", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Як працює новий механізм переведення військових?
"Зараз в постанові прописаний ряд сценаріїв, коли військовослужбовець може перевестися. Дуже чітко держава прокомунікувала + наприклад, ти не можеш перевестися з бойової в тилову частину. Це очевидно, в нас війна, загострення. Ми пропонуємо ось такі варіанти і військовий може ними оперувати, переподати рапорт. Основна революція цих змін – йому не потрібно подавати від комбрига погодження. Нема посередників – є військовослужбовець, є кадровий центр. 2 секунди і твій запит вже там", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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