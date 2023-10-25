"Довга рука" для ЗСУ: які ракети можуть допомогти звільнити Крим та стати жахом для РФ

ТСН.ua розбирався, які далекобійні ракети ще не отримала Україна.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Захід надав Україні чималу кількість військової допомоги і цей список постійно розширюється. Проте союзники досі мають на своїх складах чимало такого, що могло б допомогти ЗСУ нищити ворога, але не поспішають нам його надавати. Зокрема, далекобійні ракети.

ТСН.ua розбирався, які далекебійні ракети залишилися на складах США та союзників і чи опиняться вони нарешті у руках ЗСУ.

ATACMS

Розпочнемо з "атакамсів" – американських балістичних ракет класу "земля-земля" Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже мають Сили оборони України.

Так, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська і завдали окупантам значних втрат. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що удар завдали ATACMS.

Скриншот з відео першого запуску ATACMS по росіянах / Фото: скриншот з відео

Як пише New York Times з посиланням на американських чиновників, Україна отримала лише близько 20 таких ракет, і то з обмеженою дальністю до 165 км. Йдеться про ракету MGM-140A ATACMS Block 1. Це можуть підтверджувати і фото уламків, які опублікували окупанти.

Шматок ракети ATACMS після її застосування на фронті / Фото з відкритих джерел

Та навіть такі ракети зможуть діставати об'єкти на всіх окупованих територіях на материковій частині України та на півночі Криму.

Дальність ураження до 165 км / Фото: Defence express

Максимальна дальність – до 300 км, проте ця модифікація "атакамсів" українцям поки що не світить.

Дальність ураження 300 км / Фото: Defence express

Версія ракети ATACMS, надісланої українцям, являє собою касетний боєприпас, що викидає 950 невеликих бомб, які можуть завдати шкоди великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у "Сніданку з 1+1" висловив впевненість, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальністю.

TAURUS

Німецькі крилаті ракети класу "повітря-земля" великої дальності Taurus є подібними до британських Storm Shadow та французьких SCALP-EG, які вже мають на озброєнні ЗСУ.

Ракети Storm Shadow

Як передає Defense Express, Taurus некоректно називати "аналогами ATACMS", як це роблять деякі ЗМІ.

За інформацією видання, дані Taurus є ідентичними до попередніх двох ракет:

стартова маса - 1360 кг, зокрема бойова частина – 481 кг,

дальність пуску – орієнтовно 500 км (хоча навряд чи ЗСУ отримають саме цю модифікацію).

Taurus / Фото: Вікіпедія

За словами військового експерта Олександра Коваленка, німецькі ракети TAURUS складно буде інтегрувати до радянської авіації, яку має Україна. Хоча аналогічні Storm Shadow і SCALP-EG українські захисники змогли досить ефективно інтегрувати до Су-24.

Минулого тижня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що наразі не буде поставок ракет Taurus Україні.

GLSDB

І хоча у Пентагоні підтвердили, що передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги далекобійні ракети GLSDB ще у лютому 2023 року, ці ракети до нашої країни так і не доїхали.

"Ми перебуваємо на шляху виконання поставлених урядом завдань", – повідомив 11 жовтня 2023 року старший директор із бізнесу компанії Boeing Джим Лірі, пише GlobalDefenseCorp.

"І проблема тут не у відсутності бажання, а у тому, що між випробуваним зразком, виробництвом малого темпу і повномасштабним серійним виробництвом - прірви у часі і грошах. А станом на оголошення про передачу GLSDB в Україну ця розробка якраз перебувала у стані випробування зразка", – пояснили в Defense Express.

GLSDB / Фото SAAB AB / Фото: Фото з відкритих джерел

GLSDB дозволяють високоточно знищувати ворога на відстані у 150 км. Ці ракети також запускають з M270 та HIMARS. Якщо GLSDB таки доїдуть до України, це буде перший експорт та їхнє перше бойове застосування.

Зауважимо, що РФ ще у березні 2023-го похвалилася збиттям снаряду GLSDB, які до України ще не передавали.

JASSM та інші ракети для F-16

За інформацією Forbes, Україна запросила у США високоточні крилаті ракети JASSM для винищувачів F-16.

Ракета Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) — двотонна малопомітна крилата ракета з радіусом дії в понад 370 км входить до "списку бажань Києва".

У виданні зауважували, що ці ракети вкрай необхідні Україні для деокупації Криму.

"F-16 разом з JASSM могли б досягти успіхів у наступі за набагато нижчої ціни на життя українців", – сказав Брінн Таннехілл, аналітик корпорації RAND у Каліфорнії.

Крилата ракета JASSM / Фото: Вікіпедія

Видання The War Zone припускало, що Україна може отримати до західних винищувачів бомби з лазерним наведенням Paveway та ракети класу "повітря-земля" AGM-65 Maverick.

Американські ракети повітря-земля AGM-65 Maverick і AGM -158 JASSM на винищувачі F-16 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що наразі українські пілоти перебувають за кордоном на навчаннях з опанування винищувача F-16. За словами очільника МЗС Кулеби, Україна може отримати ці винищувачі у першій половині 2024 року.

Tomahawk

Про крилаті ракети великої дальності Tomahawk нам поки що залишається тільки мріяти. Tomahawk є практично стратегічною зброєю, дальність застосування цих снарядів складає від 450 до 2,5 тис. кілометрів.

Есмінець запускає крилату ракету "Томагавк" із Середземного моря / Фото: Getty Images

Tomahawk можна запускати не тільки із землі, а й з повітря, з винищувачів F-16. Ці літаки здатні нести дві крилаті ракети повітряного запуску.

Вашингтон наразі не хоче надавати українцям таку зброю, бо побоюється ескалації з РФ і ядерного шантажу Кремля.

Наразі експлуатантами "томагавків є США та Британія. Також повідомлялося, що Tomahawk закупляє Австралія і Японія.

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