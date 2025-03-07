Які гарантії можуть захистити Україну: Терехов відповів

Мер Харкова розповів, чому слід приділити особливу увагу.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, які гарантії безпеки, на його думку, можуть захистити Україну. Він акцентував, що "бояться сильного".
Про це сказав Терехов сказав у ексклюзивному інтерв’ю TSN.uа.
Терехов перелічив гарантії безпеки, які здатні захистити Україну.
"Гарантії безпеки – гарантія світової спільноти, дипломатія, потужна армія – це обов’язково, новітні технології. Насправді бояться сильного і ми це чудово розуміємо. Якщо ми будемо потужні, сильні, єдині – що теж не мало важливо, – то всі не дуже будуть хотіти на нас нападати. Ну і, звісно, зброя. Зброя необхідна: новітніші технології, новітніша зброя. Цьому треба приділяти дуже важливу увагу", – розповів мер Харкова.
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До слова, раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що в обмін на гарантії безпеки "Україна має погодитися на "територіальні компроміси".
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