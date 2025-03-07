Які гарантії можуть захистити Україну: Терехов відповів

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, які гарантії безпеки, на його думку, можуть захистити Україну. Він акцентував, що "бояться сильного".

Про це сказав Терехов сказав у ексклюзивному інтерв’ю TSN.uа.

Терехов перелічив гарантії безпеки, які здатні захистити Україну.

"Гарантії безпеки – гарантія світової спільноти, дипломатія, потужна армія – це обов’язково, новітні технології. Насправді бояться сильного і ми це чудово розуміємо. Якщо ми будемо потужні, сильні, єдині – що теж не мало важливо, – то всі не дуже будуть хотіти на нас нападати. Ну і, звісно, зброя. Зброя необхідна: новітніші технології, новітніша зброя. Цьому треба приділяти дуже важливу увагу", – розповів мер Харкова.

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До слова, раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що в обмін на гарантії безпеки "Україна має погодитися на "територіальні компроміси".