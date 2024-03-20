Які країни НАТО і коли готові ввести свої війська до України - найсвіжіші заяви лідерів Європи та США

Ідея французького президента Еммануеля Макрона про відправлення військ НАТО до України не вщухає в інформаційному просторі. Тим часом українські посадовці пояснюють, що йдеться не про бойові, а навчальні бригади союзників.

ТСН.ua зібрав останні найсвіжіші заяви країн, які готові відправити своїх військових до України і що про це кажуть у Києві.

Також читайте Дуда назвав рік, коли Росія може атакувати країни НАТО

Британія

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю Daily Mail висловивився щодо пропозиції Макрона. Він вважає, що відправлення британських військ до України "не можна виключати".

"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключити". Зрештою, частина стримування - це двозначність, щоб противник думав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що Путін робить майстерно - він змушує всіх здогадуватися. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати", - сказав Воллес.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙСЬКА НАТО В УКРАЇНІ?! Заява Макрона отримала несподіване продовження!

Втім, міністр закордонних справ Королівства Девід Кемерон застерігає союзників, що нібито Путін може вдарити по них у разі відправлення військових НАТО до України.

Він заявив, що будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак. За словами дипломата, не можна створювати “очевидні цілі для Путіна” на території України.

“Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів”, – заявив Кемерон в інтерв’ю німецькій газеті Suddeutsche Zeitung.

Також читайте Трамп зробив заяву про НАТО і додав вимогу для Європи

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримали ідею відправлення військ НАТО до України. На його думку, пропозиція президента Франції полягає в тому, що боятися повинен Путін, "а не ми боїмося Путіна".

"Присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим. Я ціную ініціативу президента Еммануеля Макрона", — цитує Сікорського офіційна сторінка польського МЗС.

Раніше Сікорський розвіяв усі спекуляції, підтвердивши раз і назавжди, що офіцери НАТО вже і так працюють в Україні. Втім, з яких саме країн, називати відмовився. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відкинув можливість відправлення польських солдатів до України. За його словами, "набагато краще надіслати техніку".

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що фізична присутність військовослужбовців НАТО в Україні "погіршить ситуацію".

Франція

Через три тижні після заяви про те, що не варто виключати відправлення військ Альянсу до України, Макрон відповів на занепокоєння щодо такого втручання. За його словами, ці страхи є "необхідним усвідомленням". Та підкреслив, що його країна "повинна бути готова захищати Республіку".

Якби Україна впала, якби ми вирішили її покинути (...), наслідки були б прямими для нас, тому що де б зупинилася імперіалістична влада, якщо б вона могла просунутися так близько до нас?" – висловився Макрон, якого цитує TF1 Info.

Він зауважив, що війна в Україні триває за "1500 км від наших кордонів, це дуже мало". Раніше в Le Monde повідомили, що в лютому Макрон припустив відправлення французьких військ до Одеси "у найближчому році".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чому Макрон хоче ввести війська в Україну та чи заарештує Путіна | Макрон. Інтерв'ю

Фінляндія

Також у МЗС Фінляндії заявили, що не відкидають можливість розміщення західних військ в Україні.

"Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати", - заявила голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен

Країни Балтії - Литва, Естонія та Латвія

Країни Балтії, які є сусідами із Російйською Федерацією і які готуються до ймовірного нападу Путіна, готові підтримати пропозицію Макрона.

Президент Литви Ґітанас Науседа закликав країни Заходу "відмовитися від малювання червоних ліній" та заявив, що підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України.

"Я вітав ідею направлення місій на українську територію, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", – сказав титовський президент, якого цитує LRT.

Також не виключає відправлення солдатів до України естонська прем'єрка Кая Каллас, мовляв, ухвалення цього рішення не в її компетенції.

Польські та інші війська НАТО беруть участь у військових маневрах "Стедфаст дефендер - 24" в Корзенево, Польща, 4 березня 2024 року / Фото: Associated Press

Італія

В Італії відмовляються направляти свої військові частини до України, посилаючись на "моторошні наслідки" для Європи. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив 15 березня, що введення військ НАТО до України значно підвищить ризик розв'язання Третьої світової війни.

"Я не думаю, що НАТО має вводити свої війська до України. Сподіваюся, цього не станеться. Введення військ Альянсу та участь у війні з Росією означатиме великий ризик початку Третьої світової війни", - сказав Антоніо Таяні.

США

Також не будуть перекидати своїх солдат до України США, однак вони не проти розміщення іноземних військ в Україні.

"Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі", - зазначив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Раніше Джо Байден у своєму зверненні до Конгресу наголосив, що американських солдатів немає на війні в Україні і не буде. Що більше - Київ не просить про це.

Американські військові / Фото: Associated Press

Що насправді передбачає пропозиція Макрона про відправлення військ до України

У середу, 20 березня, голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійській газеті La Stampa пояснив, що французький президент Макрон не мав на увазі відправлення військ Заходу для участі у бойових діях.

"Коли Макрон казав про відправлення військ до України, європейських лідерів охопила паніка. Макрон усього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – зауважив Кулеба, запевнивши, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти російської агресії.

Також читайте Війська НАТО в Україні: гучна заява Макрона отримала несподіване продовження

У Зеленського прокоментували ідею введення військ союзників

В Офісі презилента станом на сьогодні Україна не розглядає введення військ НАТО на територію нашої країни, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

"Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про Збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини – для цього потрібне відповідне рішення", - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Нагадаємо, за інформацією французької газети El Pais, війська НАТО вже перебувають в Україні. Вони контролюють виділене ЗСУ озброєння, а також проведення розвідувальних операцій і навчання.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.