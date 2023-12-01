Які країни Європи ще приймають біженців з України: умови та виплати (фото)

Країни Європи продовжують приймати біженців з України. Зокрема, українцям надають тимчасовий прихисток у Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Норвегії, Ірландії та Польщі. Українцям надають безкоштовне житло, харчування, квитки на потяг або автобус, медичну допомогу та фінансову підтримку.

ТСН.ua зібрав інформацію про популярні країни, які станом на 2023-2024 роки прийматимуть українців.

Зазначимо, що правила забороняють мати статус тимчасового захисту у двох країнах одночасно. А у деяких країнах українським біженцям відмовляють у повторному захисті. Наприклад, якщо вам не підійшли умови і ви переїжджаєте до іншої держави.

Нідерланди

Нідерланди продовжують приймати біженців та надавати їм тимчасовий захист. Його можуть отримати:

українці, які покинули домівки після 26 листопада 2021 року;

українці, які виїхали з України до 27 листопада 2021 року і перебували в Нідерландах;

члени родини (подружжя, партнери у цивільному шлюбі, неповнолітні діти та близькі родичі) українців та іноземці, які легально проживали в Україні;

Тимчасовий захист в Нідерландах надається до 4 березня 2024 року. Європейський союз планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року.

Українців у Нідерландах безкоштовно розселяють до тимчасового житла по всій країні: як у маленьких, так і великих містах. Амстердам переповнений і вас майже гарантовано поселять в іншому місті. Обрати місто та місце розміщення самостійно неможливо — це роблять центри для біженців. Це може бути, як окрема кімната (здебільшого), так і ліжко у гуртожитку. Зараз українцям пропонують проживання в готелях, на базах відпочинку, у приміщеннях шкіл або госпіталів, пристосованих для розміщення людей. Ще один, менш популярний варіант проживання – приймаюча сім’я.

Українці в Нідерландах / Фото: armyinform

У центрах для біженців українцям надають безкоштовне триразове харчування.

Українці в Нідерландах мають право на фінансову підтримку у розмірі 260 євро на місяць, як на дорослого, так і на дитину. Ця сума складається з двох частин: 205 євро, як оплата за харчування та 55 євро на інші особисті потреби. Тобто, якщо ви проживаєте у центрі для біженців та отримуєте там триразове харчування, то муніципалітет може видавати вам лише 55 євро на місяць. Виплати припинять, якщо ви офіційно влаштуєтеся на роботу або покинете житло, яке вам надали. Роботу в Нідерландах можна шукати самостійно або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Українці у Нідерландах мають право на безкоштовну медичну допомогу. До базового пакета послуг належать візит до сімейного лікаря, лікування гострих та хронічних захворювань, допомога стоматолога при гострому болі, а також можливість отримати окуляри, слухові апарати та деякі ліки.

Школи в Нідерландах безкоштовні, навчання йде нідерландською мовою. Уряд зараз шукає можливість забезпечити шкільну освіту для всіх дітей українських біженців, у деяких школах створюють спеціальні українські класи. З дитячими садочками набагато важче. В них і так великі черги, а самі садочки досить недешеві.

Прочитати українською про те, що робити крок за кроком, коли ви дісталися країни, можна на єдиному порталі Для біженців в Нідерландах. На вокзалах великих міст у пунктах Червоного Хреста вам також допоможуть та нададуть вам всю необхідну інформацію.

Статус тимчасового захисту в Нідерландах можна отримувати повторно.

Німеччина

Українці можуть в’їжджати на територію Німеччини без візи. Однак перебувати у країні без реєстрації дозволено у термін до 90 днів. Далі потрібно подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Посвідка на проживання дозволяє залишатись в країні протягом одного року, але потім її можна продовжити ще на два роки. У Німеччині уряд продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Оформити захист можуть:

українці, які покинули домівки після 24 лютого 2022 року;

люди без громадянства та громадяни інших країн, які до початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні;

члени родини (подружжя, партнери у цивільному шлюбі, неповнолітні діти та близькі родичі) українців та іноземці, які легально проживали в Україні;

українці, які вже живуть на території Німеччини на підставі дозволу, термін дії якого незабаром закінчується;

українці, які незадовго до 24 лютого 2022 року виїхали з України і не можуть повернутися.

Українцям у Німеччині надають безкоштовне житло. Це може бути квартира, кімната у гуртожитку або місце у притулку для біженців. У великих містах біженців наразі не поселяють, адже вони переповнені. Людей розподіляють по більш віддалених територіях. Отримати допомогу можна у наступних регіонах Німеччини: Баварія, Баден-Вюртемберґ, Гессен, Саксонія, Тюринґія та Саарланд. Однак цей список постійно змінюється. У решті землях оформити статус можуть лише ті українці, у яких там живуть близькі родичі.

Для отримання тимчасового захисту необовʼязково жити у соціальному помешканні. Можна зупинитись у родичів, друзів чи орендувати житло.

Українці в Німеччині / Фото: kanaldim / Фото: ТСН.ua

Біженці з України в Німеччині отримують фінансову допомогу з безробіття — 502 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою — 451 євро на особу. Залежно від віку, діти отримують від 318 до 420 євро. Виплати припинять, якщо ви офіційно влаштуєтеся на роботу. Її можна шукати самостійно або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Українцям в Німеччині, які мають тимчасовий захист, також надають безкоштовні медичні послуги.

Діти в Німеччині можуть безкоштовно відвідувати німецьку школу. Для дорослих передбачені безкоштовні курси німецької мови.

Як оформити статус тимчасового захисту у Німеччині, покрокову інструкцію можна прочитати на сайті Visit Ukraine. Умови процедури можуть відрізнятись в залежності від федеральної землі.

Дозвіл на проживання в Німеччині анулюється для тих, хто перебуває за межами території країни протягом більше ніж шість місяців. Допомога з безробіття буде продовжуватися, якщо ваша поїздка триватиме не більше ніж три тижні.

Німеччина не обмежує прийом українських біженців після повернення з інших країн.

Швейцарія

Швейцарія надає допомогу громадянам України, які були змушені були покинути домівку через війну. Українці можуть в’їжджати до Швейцарії без біометричного паспорту та візи і перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів.

Потім біженці можуть отримати статус тимчасового захисту — статус S. Він надає право на проживання в Швейцарії протягом одного року, з подальшим продовженням терміну перебування. У листопаді Федеральна рада країни продовжила дію програми до 4 березня 2024 року. Європейський союз планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року.

Процедура оформлення захисту складається із трьох етапів: заповнення заяви, надання персональних даних та відбитків пальців. Після реєстрації та оформлення статусу S українців розподіляють в один з кантонів країни, їх всього 26.

Після приїзду до кантону українців поселяють у центрі прийому біженців. Умови різні, але найчастіше у кімнаті проживає до 20 осіб. У порядку черги вас можуть переселити до сім’ї, яка готова прийняти біженців. Найчастіше цей процес триває до кількох тижнів.

Українці в Швейцарії / Фото: Today.com

Після оформлення статусу S українці отримують право на безкоштовну первинну медичну допомогу: прийом лікарів, консультації, діагностика та безкоштовні ліки за рецептом. Умови можуть трохи відрізнятися в залежності від регіону Швейцарії

На шостому місяці повномасштабної війни в Україні уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі умови нарахування грошових виплат українцям. Фінансова допомога складає 1 500 швейцарських франків (1 510 євро) на місяць. Однак, виплату отримують не всі біженці. Кожна заявка на виплату розглядається окремо з урахуванням фінансового становища конкретної людини чи сім’ї. Раніше доходи та майно не бралися до уваги.

Українські діти можуть відвідувати школи Швейцарії безкоштовно.

Детальну інформацію українською мовою про процедуру надання притулку в Швейцарії можна знайти на сайті Державного секретаріату з питань міграції.

Швейцарія відмовляє у повторному захисті, але виняток можуть зробити для українців, які переїжджають з країн, перевантажених великою кількістю біженців.

Норвегія

Біженці можуть в’їжджати до Норвегії без біометричного паспорту та візи і перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів. Тимчасовий колективний захист можуть отримати усі громадяни України та їхні сім'ї, які були переміщені внаслідок війни. А також громадяни третіх держав та особи без громадянства, які отримали захист у країнах, завданих війною, як-от Україна, та їхні родини. Українці можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування в Норвегії на термін до одного року, з можливістю продовження до трьох років. Ви не можете отримати колективний захист, якщо:

‍не проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

проживали в Норвегії чи іншій країні до 24 лютого 2022 року;

маєте посвідку на проживання в Норвегії;

не є громадянином України, але маєте посвідку на проживання в Україні;

Норвегія не є членом ЄС, тому процедура оформлення захисту трохи відрізняється.

Українцям у Норвегії надають безкоштовне житло. Після прибуття біженців селять у приймальному центрі. А потім, після оформлення документів, у одній з громад країни. Саме комуна відповідає за надання житла. Найчастіше українців розселяють у спеціальних невеликих гуртожитках. Щоб отримати тимчасовий захист не обов’язково жити в наданому житлі — можна самостійно орендувати квартиру.

Українці в Норвегії / Leanna Lunde (The Oslo Desk)

Біженці також мають право отримувати в Норвегії медичну допомогу, якщо ви захворіли, потребуєте отримання стоматологічних послуг або маєте певну залежність. Однак, дорослі після відвідування лікаря мають сплачувати персональну частку. Сума коливається в межах 15-35 євро. Втім допомога надається навіть якщо ви не маєте можливості її оплатити. За госпіталізацію в лікарні платити не треба.

Фінансову допомогу в Норвегії можуть отримувати українці, які не в змозі забезпечувати себе самостійно, отримують право на грошову допомогу. Щомісячні виплати перші півроку, під час інтеграційної програми, становлять близько 1 800 євро на дорослу людину. Суму з часом коригують — приблизно 650 євро на дорослого та від 250 до 350 євро на кожну дитину.

Діти з України від 6 до 16 років в Норвегії мають право на безкоштовну освіту. Після цього можна отримати державне місце в коледжі або в університеті зі стипендією.

Детальніше про те, як подати заяву про надання тимчасового захисту можна на сайті посольства України в Королівстві Норвегія.

Ірландія

Оформлювати візу для в’їзду в Ірландію громадянам України не потрібно. Отримати тимчасовий захист можна безпосередньо в аеропорту прибуття Дублін. Він надає право жити в Ірландії протягом року з можливістю продовжити дію статусу. Центри з надання допомоги біженцям також розташовані у трьох містах країни: Корк, Дублін і Лімерік.

Українцям в Ірландії надають безкоштовне житло, однак кількість доступного наразі дуже обмежена. Біженців розміщують у готельних номерах або у школах та великих спортивних залах, з перспективою поступового переселення до звільнених кімнат.

Для того, щоб отримати доступ до медицини, ринку праці та освіти в Ірландії необхідно мати номер PPS, який видає Департамент соціального захисту.

Українці в Ірландії / Фото: litsa.com.ua

Максимальна сума фінансової допомоги для українців становить 208 євро на тиждень (830 євро в місяць) на одного дорослого. Допомога на дитину становить 140 євро на місяць.

Усі медичні послуги в Ірландії безкоштовні для українців, які оформили статус тимчасового захисту.

Українські діти мають право безкоштовно навчатись в ірландських школах. Заклади освіти надають безкоштовні підручники та форму. Дитячі садочки в Ірландії приватні, година навчання коштує близько 12 євро. Однак можна подати заявку на державну програму ЕССЕ, яка компенсує садочку три години навчання дитини на день.

Детальніше прочитати про те, як отримати тимчасовий захист в Ірландії та оформити номер Ірландських персональних державних послуг (PPS) можна на сайті Visit Ukraine.

Польща

Українці у Польщі можуть отримати тимчасовий захист на один рік з можливістю продовження. Він надається разом із кодом PESEL. Це особливий статус, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися. З березня 2023 року статус PESEL UKR став обов’язковим. Для того, щоб його отримати у вас буде 30 днів після приїзду до Польщі.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та отримали PESEL зі статусом UKR, мають право на безкоштовне медичне обслуговування від Національного фонду здоров’я, а також безкоштовне навчання.

Українці в Польщі / Фото: glavcom.ua

Доступні програми для українців та як отримати кошти, можна переглянути на сайті Visit Ukraine.

Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Після повернення до Польщі його можна буде поновити.

Детальну інформацію, як отримати PESEL та грошову допомогу, можна прочитати на польському сайті Для громадян України.

Правила в'їзду до країн Євросоюзу

Зазначимо, що правила в'їзду до країн Європейського союзу посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

Нагадаємо, що на сьогодні у країнах ЄС перебувають 4 млн переселенців з України. Євросоюз планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року.

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