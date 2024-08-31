Які країни забороняють обстрілювати Росію західними ракетами і що відомо про заяви Угорщини про "мир"

У Брюсселі цими днями тут зустрічаються міністри закордонних справ і оборони. Й мають нагоду вперше особисто обговорити те, що всіх здивувало під час відпусток: атаку українських військ на Курську область Росії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

"Право України на самооборону, передбачене 51-ю статтею Статуту ООН, включає право на удари по військових об'єктах на території Росії. Українці дуже обережні й пильні – вони не б’ють по цивільних і не роблять того, що росіяни – на українській території", - каже Байба Браже, міністерка закордонних справ Латвії.

Байба Браже

Україна переконує партнерів дозволити удари вглиб території Росії. Цілями, пояснює в Брюсселі Дмитро Кулеба, стануть насамперед аеродроми, звідки злітають російські бомбардувальники, які атакують українські міста й інфраструктуру.

"Тим, хто намагається звинуватити Україну в недостатній успішності, варто завжди пам’ятати, що успіх Росії залежить лише від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення. Якщо їх ухвалюють, Україна успішна на місцях. Якщо ні, нарікайте не на Україну. На себе", - зазначив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Співбесідники "Радіо Свобода" в дипломатичних колах ЄС кажуть, що найбільші противники зняття обмежень – США й Німеччина. Британія й Франція, що теж володіють далекобійною зброєю, – менш категоричні. Але хочуть синхронізації політики з ключовими партнерами.

"Ті країни, що відправляють в Україну ракети великої дальності та інше озброєння, вирішуватимуть кожна самостійно, як їх можна використовувати. Але, як на мене, безглуздо говорити, що дозволити цілитися по території Росії – означає вести війну проти Москви. Ми не воюємо проти Москви", - каже Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Винятково територією України – використання своєї зброї обмежує Італія. Глава її МЗС наголосив: Рим – не у стані війни з Москвою. Натомість, приміром, Нідерланди, що очолюють авіакоаліцію і надають Україні винищувачі F-16, не супроводжують надання озброєнь застереженнями.

"Ми не ставили жодних обмежень у милях чи кілометрах, щоб Україна могла використовувати цю зброю. Це має бути самооборона, мають бути військові цілі, оскільки це відповідає праву на самооборону і гуманітарному праву. Це головне для Нідерландів", - каже Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів.

Потреби України на фронті з колегами з ЄС - український міністр оборони обговорив онлайн.

"Особисто Рустем Умєров, разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зараз перебуває в іншій стратегічній для України столиці – Вашингтоні, де зустрічається із очільником Пентагону. Українські чиновники представляють перелік цілей на території Росії, на враження яких – хочуть добитися від адміністрації США дозволу. Розраховує Україна і що обіцяна зброя прибуде вчасно. Її урядовці скаржилися на розрив між проголошеними зобов’язаннями і фактичним постачанням. Зокрема, щодо систем Patriot", - каже Зоряна Степаненко, кореспондентка "Радіо Свобода".

Дискутують у ЄС і щодо того, щоб перенести навчання військових на територію України. Та згоди серед країн поки немає – чимало з них вважають це надто небезпечним.

Пропозиції топдипломата ЄС – дозволити Україні воювати без обмежень критикувала Угорщина, що не надає жодної зброї. Петер Сійярто знов написав у соцмережах – його країна за мир. До речі, наступною зупинкою угорського урядовця після Бельгії стала Росія – сьогодні публікував фото з Санкт-Петербурга. Це в той час, коли за тісні зв'язки з Росією – Угорщину все гучніше й рішучіше критикують у самому ЄС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 30 серпня. Повний випуск новин жестовою мовою

Читайте також: