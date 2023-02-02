Які квартири користуються попитом у Києві: відповідь рієлтора

Зараз найбільший попит в Києві - на однокімнатні квартири, вони на першому місці серед підписаних угод купівлі-продажу.

Про це розповів сайту ТСН.ua рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

На другому місці, за попитом, – трикімнатні квартири. Найменші за популярністю - двокімнатні квартири, каже фахівець.

Також рієлтор розповів про діапазон цін на вторинному ринку житла в столиці. За його словами, в спальних районах Києва, де відсутнє метро, але є будинки, яким по 10-15 років, – "робочий" діапазон вартості квадратного метра житла залишився на рівні 1000-1100 доларів.



"Але не будемо забувати, що на вторинному ринку є різні будинки. Якщо будівлі 40-50 років, то відповідно квадратний метр житла в ній може коштувати 800 доларів, а якщо це новий будинок і квартира з більшою площею та хорошим ремонтом, то вартість може сягати від 1300 до 1500 доларів за "квадрат", - пояснює Сергій Курганов.

Наприклад, в типових будинках на Троєщині, де досить багато трикімнатних квартир площею 70 квадратних метрів – вартість "квадрата" в середньому становить 850-900 доларів, каже ріелтор. "Якщо ми будемо розглядати квартири більш сучасного планування та оздоблення, то така сама за площею квартира в сучасному будинку буде коштувати вже 1000-1100 доларів за "квадрат". В ще новіших будинках – квадратний метр буде ще дорожчим", – додав експерт.

Нагадаємо, фахівець з нерухомості розповів, як змінилась вартість одного "квадрата" житла за рік повномасштабної війни і назвав ціни у різних районах Києва.

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