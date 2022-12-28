Якщо б Захід посилив свою підтримку України, то ЗСУ б отримали перевагу.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що на лінії фронту наразі немає таких напрямків, які б викликали серйозне занепокоєння.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Не існує зараз таких напрямків, які б викликали серйозне занепокоєння. Бо треба зрозуміти, що противник немає сил та засобів для того, щоб здійснити стратегічні прориви. Він немає такої кількості озброєння, техніки та людей на окремих ділянках фронту. А тому йдеться про різну інтенсивність бойових дій, які можуть вестися на тому чи іншому напрямках. І тут ситуація, яка інколи наводить мене на порівняння із грою в покер, коли інша сторона піднімає ставки. І однією із ситуацій у цій грі є те, що сторони можуть сказати "пас". Тобто якщо ставки будуть підняті настільки високо, що жодна із сторін не зможе перекрити цю ставку", - пояснив військовий експерт.

Сергій Грабський наголосив, що якби Україні допомогли із сучасним західним озброєння, то ЗСУ могли б отримати перевагу.

"Це ми і спостерігаємо, бо за особовим складом у нас є паритет на фронті. Ми досягаємо цього у якості та ефективності застосування наявних сил та засобів. Звісно, що якщо ми використаємо "джокер" - більшу підтримку наших західних союзників, то баланс сил зміниться і ми можемо через певний час отримати перевагу", - сказав Сергій Грабський.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції на території України". Метою Путін вказав "демілітаризацію та денацифікацію". Путін того ж дня закликав Сили оборони "скласти зброю та йти додому", мовляв - ви "присягали народу України, а не хунті".

Проте ЗСУ від першого дня протистоять окупантам. Станом на 28 грудня ліквідовано 103 770 російських окупантів, знищено 3017 танків, 283 літаки та 267 вертольотів.

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