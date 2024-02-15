Які навички найпотрібніші на війні: штурмовик "Ківі" дав відповідь (відео)

На війні потрібні гарна фізична підготовка, знання з тактичної медицини та вміння влучно стріляти.

Про це в інтерв'ю кореспондентці ТСН Юлії Кірієнко розповів штурмовик 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Євген Коптяєв з позивним "Ківі", відповідаючи на запитання, які навички найпотрібніші на війні.

"Фізо (фізична підготовка – ред.), у нас було дуже часто фізо і, як не крути, фізпідготовка дуже стала у пригоді, бо одна справа, коли ти там тренуєшся, а інша – коли ти під обстрілами витягуєш побратима. На тобі амуніція, плюс на ньому амуніція, плюс він немаленький, і ти його маєш витягувати... Якщо тобі спочатку важко в берцях ходити, потім важко у бронежилеті, а потім просто так ось оглядаєшся назад: а зараз ти йдеш, на тобі повна амуніція, ти ще і трофейний "пекач" (кулемет – ред.) на плечі несеш, і задоволений", – розповів штурмовик.

За словами бійця, також треба більше уваги приділяти тактичній медицині, бо вона теж дуже рятує.

Крім того, за словами штурмовика, треба вчитися добре стріляти.

"Стрільба, звісно. Як нас навчали інструктори: ти стріляєш і в тебе стріляють, хто влучніший – той того і вбиває, все. Якщо ти влучно стріляєш, то в тебе набагато більше шансів убити людину, ніж поки вона тебе уб'є", – підсумував Євген Коптяєв.

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