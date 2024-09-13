Які нові міста хоче окупувати Путін: експерти назвали сценарії війни до зими-2024

За даними аналітиків, не виключено, що у окупантів в жовтні почнеться дефіцит ресурсів.

Цієї осені лінія фронту може стабілізуватись в тому числі через погодні умови та ймовірне вичерпування ресурсу окупантів, але під час масованого обстрілу по українським містам путінська армія може використати понад 200 повітряних цілей.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов та військовий експерт Олексій Гетьман.

"6 серпня цього року генерал Буданов заявляв, що у ворога лишилось ресурсів для проведення наступальних дій протягом півтора-двох місяців. Тобто до 20 чисел вересня або до 7 жовтня у ворога мають закінчитись ресурси. Сподіваємось, що так воно і буде", — каже Владислав Селезньов, наводячи дані від ГУР Міноборони України.

Та продовжує: "Звісно, що саме фактор ресурсів є визначальним. У зв’язку з тим, що зараз ворог фактично зосередив свої зусилля на трьох напрямках, основним є Торецько-Покровський, додався Курахівський, допоміжним є Куп’янський. І там, і там ворог має певні успіхи. Вони обумовлені тим, що у ворога є ресурси: техніка, боєприпаси, особовий склад".

Якою війна буде восени

На це питання Селезньов відповідає так: "Ми постійно перебуваємо у стратегічній обороні. І навіть курська наступальна операція – це складова стратегічної оборони. Це така собі спроба розтягнути російські резерви та ресурси і змусити їх рефлексувати, діючи на території Курської області. З приходом дощів бойові дії сповільняться. Зверніть увагу, зараз наші захисники тримають оборону в районі Вугледара, користуючись грунтовою дорогою. Під час дощів ця дорога перетвориться на суцільну багнюку. Як її використовувати за таких умов? Я думаю, що під час непогоди лінія фронту буде стабілізована через вихолощення ресурсів як у окупантів, так і у нас".

За словами військового аналітика, можливий дозвіл на використання далекобійної західної зброї вглиб Росії – це один з факторів, який впливає на нашу спроможність нищити ворожі сили та засоби.

"Набагато важливіше нам зараз отримувати системи ППО та ракети для них, а також далекобійні ракети. Ключовим чинником залишається артилерійська компонента", - каже Селезньов.

Війна у повітрі

Військовий експерт Олексій Гетьман припускає, що через непрохідні дороги війна може більше зосередитися у повітрі.

"Досвід російсько-української війни та інших свідчить про те, що у весняно-осінній період, під час дощів, вкрай важко проводити активні бойові дії. Більше починає працювати авіація, дрони та артилерія. Рух піхоти та важкої бронетанкової техніки фактично неможливий", - каже Гетьман.

За його словами, наступальних дій такої щільності, як влітку, не буде, але в планах росіян залишиться захоплення Покровська, Мирнограда, Костянтинівки поки дозволяє погода.

Щодо наявного ресурсу росіян Олексій Гетьман робить такі висновки: "Поки що техніки у них вистачає. Було підраховано, скільки у них є техніки було на складах, скільки на лінії фронту. Наприклад, у них є більше 3 тисяч танків, інших броньованих машин".

Обстріли восени

На це питання Гетьман каже наступне: "Я думаю, що якщо не буде обстрілів до початку жовтня, то у них буде час виготовити біля сотні ракет. Плюс іранські ракети. Я думаю, що обстріли посиляться. Маю на увазі кількість цілей під час масованого обстрілу. Як відомо, 26 серпня по Україні було випущено більше 200 повітряних цілей. Наступного разу також може бути більше 200 повітряних цілей одночасно".

Історична тактика Росії — нищити Україну як народ, це ракетний геноцид, — військовий експерт

Раніше повідомлялось про те, що у Путіна відреагували на масовану атаку безпілотників на Росію.

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