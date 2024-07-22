Які нові міста мріє окупувати Путін: військові експерти назвали сценарії осені 2024

З осінню 2024 року багато українців пов`язують свої надії на перелом у війні. Аргументують це тим, що може вплинути збільшена кількість мобілізованих та те, що зараз не так гостро стоїть питання зі снарядами для нашого війська.



Які є загрози та перспективи для України у третю військову осінь від дня повномасштабного вторгнення, на яких напрямках їх, загроз, найбільше – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Оборона до кінця року

"Ключові загрози – це наявність, або, відповідно, навпаки, відсутність ресурсів. Адже саме вони є визначальним чинником, який буде впливати на перебіг бойових дій. Йдеться не лише про снаряди, озброєння та військову техніку, а й про наш підготовлений особовий склад. Наші сили оборони активно працюють в цьому напрямку. Але ключове питання – нам потрібні ресурси. Не тільки навчально-матеріальна база, а й устаткування, обладнання, зброя, боєприпаси, професійні командири", - каже Владислав Селезньов.

На питання про можливий перебіг подій на фронті, він відповідає так: "У нас буде стратегічна оборона, жодних контрнаступальних заходів ми не побачимо, бо ми фізично не маємо ресурсів для цього. Але я і не бачу загрози обвалу фронту. Тобто серйозних поразок на полі бою не буде. Можливо, буде якась маневренна оборона, якісь тактичні епізоди, але докорінної зміни ситуації на полі бою не буде. Ворог не спроможний ні повністю окупувати нашу Донеччину та Луганщину, ні реалізувати свої плани на якихось інших ділянках фронту на свою користь".

Набільш загрозливі напрямки

На питання про те, де ворог може зосередити свої зусилля найближчими місяцями, Селезньов відповідає так: "Скажу дещо непопулярну річ. Зараз вся увага прикута до сходу нашої країни, знов ворог починає активізуватись на Харківщині, бачимо, що він перекидає туди ресурс. Але все ж таки я певен в тому, що ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки. Бо не просто так постійно розповідають мешканці Маріуполя про прибуття військових кораблів російської армії, а також про кораблі, які доставляють вантажі військового призначення в порт Маріуполя. Я думаю, що ворог здійснює там накопичення ресурсів і скоріш за все він буде намагатись використати ці ресурси відповідним чином саме на Запорізькому напрямку".

До цього колишній речник Генштаба додає: "Хоча знову ж таки, нікуди не подінеться історія про те, що ворог буде намагатись і далі атакувати на півночі Харківщини. Зверніть увагу, на Харківщині переміщені підрозділи 155 бригади морської піхоти, яка донедавна воювала на Краматорському напрямку. Туди переміщені підрозділи 810 бригади морської піхоти, яка знаходилась на півдні Херсонщини. Ворог переміщує туди чимало підрозділів зі складу 44 армійського корпусу. Це підрозділи донедавна були на території Курської області, але ж бачимо, що ситуація змінилася. Позиція Путіна по створенню "санітарної зони" на територіях українського прикордоння незмінна. Незважаючи на шалені втрати, російські війська направляються на забій".

Значення Запорізької області для росіян

"Вона їм потрібна для стабілізації ситуації, яка там склалася. Путін марить і вимагає від свого генералітета відновлення тих рубежів та позицій, які були створені на середину 2023 року. Він вимагає ліквідацію плацдарму північніше від Урожайного і в районі Роботино, щоб таким чином закарбувати лінію бойового зіткнення. По-друге: Путін марить про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Все це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії", - каже Селезньов.



Резюмуючи, він припускає, що російська верхівка буде відтерміновувати питання мобілізації щонайменше до вересня-жовтня, сподіваючись на стабілізацію ситуації на фронті, на заморозку конфлікту.

Не пропустити зручний момент для контрнаступу

Військовий експерт Олександр Коваленко про загрозливі напрямки каже наступне: "До кінця року ми будемо в обороні. Основні найбільше небезпечні напрямки – звісно, Покровський, Торецький. Я вважаю, що Торецька агломерація буде піковим моментом загальної наступальної кампанії російських окупантів в 2024 році. Звісно, це і Краматорський напрямок, Часів Яр. Вони будуть намагатися усіма зусиллями до кінця цього року закрити питання по Торецькій агломерації та по Часов Яру, щоб в 2025 році розпочати наступальні дії на Костянтинівку".

До цього Коваленко додає: "Звісно, вони будуть рухатись також і Півднем. Для них є задача зрізати Роботинський напрямок, є задача вийти на ти позиції, які вони займали до нашого контрнаступу 2023 року. У них є задача вийти на Сіверський напрямок, вони рухаються по південному флангу. Для них є задача до кінця року вийти на лівий берег річки Оскіл. Вони будуть намагатись взяти під свій контроль Вовчанськ та "зачепитися" за Липці, щоб розпочати там бої. Я назвав це в такій послідовності, в якій у окупантів є важливість виконання бойових задач. Покровський напрямок, Торецька агломерація, Часів Яр – це для них є основне".

За словами Коваленка, свій вплив на війну має погода.

"Зараз спека працює нам в плюс, росіяни мінімізували використання механізованої компоненти. Для того, щоб вийти на позицію, з якої починаються штурмові дії, інколи вони йдуть пішки 3-4 кілометри. Тому на позицію вони заходять вже виснаженими і, м`яко кажучи, не зовсім боєздатні. Для нас це плюс. Так само буде і в сезон дощів. Коли буде багнюка та бездоріжжя, їм доведеться або використовувати транспорт, або йти до позицій пішки. Але багнюка розмиває і нашу логістику. Але все ж таки такі погодні умови будуть для нас більше плюсом, ніж мінусом".

На запитання про те, що саме потрібно для переломного моменту, Коваленко відповідає так: "Виснаження ворога, інаугурація нового президента США та новий рівень підтримки України. Нам потрібно багато техніки, щоб в 2025 році розпочати контрнаступальні дії. Нам важливо, щоб новий президент США все це дуже добре розумів та адекватно відповідав на всі наші запити. Без броні неможливо здійснювати контрнаступальні дії. Поки що ми отримуємо переважно для оборони".

До цього Коваленко додає, що за його підрахунками незабаром в російсьій армії може трапитись механізована криза.

"Тому 2025 рік може стати найбільш вигідним для початку наступальних дій. У 2025 році виснаження окупантів може досягти свого піку. Головне – вгадати з моментом, з часом та напрямком", - резюмує аналітик.

Наступ ЗСУ можливий лише навесні 2025 року?!

Раніше повідомлялось про те, що в Кремлі зробили цинічну заяву щодо можливих перемовин з Україною.

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