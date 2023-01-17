Які переваги у війні має Росія і що треба Україні: аналітик наголосив на безперервному потоці зброї

Левін наголосив, що потік зброї до України повинен зупинитися тільки тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і російська армія буде розбита.

У війні проти України головна перевага Росії – це кількість людей і безжалісність. Водночас Україні для протистояння та перемоги необхідне важке озброєння та безперервний потік зброї аж до перемоги.

Таку думку у спільному проєкті "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua "Розмови про важливе" висловив офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор громадської організації "Українська оборона", воєнний аналітик Ігаль Левін.

"Головна перевага Росії – це кількість людей і безжалісність. Ми бачимо, вони можуть використовувати ці "м’ясні хвилі" і всім чхати там: командирам, російському населенню, самим мобілізованим", – сказав ізраїльський офіцер.

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"Україні потрібно дати важке озброєння. Потрібні справді західні танки. Я багато разів казав, що війна сьогодні – механізована. Вам потрібна техніка. Будь-яка. Зокрема, й логістична: всеможливі танковози, вантажівки, від пікапів до всіляких броньованих бойових машин. Потоково. Не можна сказати, що Україні треба там 500 чи 1000. Щоби перемогти Росію в цій війні, озброєння має йти потоково в Україну", – наголосив Левін.

Водночас він звернув увагу як на позитивний момент на збільшення вмісту пакетів військової допомоги для України від США, а також зростання їхньої якості.

"Але, слава богу, ми бачимо, що пакети США озвучуються регулярно. Вони ростуть по кількості передавання всіх цих озброєнь. Тобто ми бачимо, що Україні треба більше освоювати. І ми бачимо, що Генштаб з Пентагоном домовляється про ширші постачання, зокрема й якість. Ми бачимо якісні зміни в цих пакетах. Ось це повинне бути безперервно. Потік зброї до України повинен зупинитися тільки тоді, коли Україна вийде на кордони 91-го року і російська армія буде розбита", – зазначив воєнний аналітик.

Нагадаємо, останнім часом Захід активізувався з наданням військової допомоги Україні, зокрема щодо важкого озброєння, яке необхідне ЗСУ для контрнаступу. Так, США передають броньовані машини, Польща та Британія – сучасні танки, ще частина країн міркують над цим. Видання The New York Times писало, що початок передавання важкого озброєння свідчить про те, що західні партнери України допомагають їй підготуватися до початку весняного контрнаступу ЗСУ та наступу російських військ.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, що зараз – переламний момент у плані усвідомлення західних країн реалій щодо передавання зброї. Експерт переконаний, що "все одно нам все (необхідне озброєння – ред.) дадуть, рано чи пізно. За танками будуть ракети або літаки".

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