Які підсумки 100 днів війни та коли ситуація зазнає докорінних змін: свою оцінку дав ексміністр оборони Загороднюк

Які підсумки 100 днів війни та коли ситуація зазнає докорінних змін: свою оцінку дав ексміністр оборони Загороднюк

Можна виділити два головних підсумки 100 днів війни Росії проти України: ЗСУ набагато сильніші, ніж думав світ, а російська армія виявилася з набагато меншими спроможностями, ніж очікувалося.

Докорінних змін ситуація у війні зазнає через два-три місяці після отримання Україною повного обсягу необхідного військового обладнання.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив міністр оборони України (2019-2020 рр.), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

"Головних підсумків 100 днів цієї повномасштабної російської війни, на мою думку, два. Перший – це, звичайно, те, що ми зупинили ворога, і на цілому ряду напрямків ми змусили його піти назад. Збройні сили України є сильнішими, ніж думав весь світ. Другий – спроможності армії РФ виявилися набагато меншими, ніж очікувалося. Всі вважали, що з третім у світі оборонним бюджетом на 60 млрд дол. у них буде якась суперармія", – розповів ексголова Міноборони.

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"А ми бачимо, що суперармії немає, українська армія набагато більш ефективна, ніж їхня", – наголосив він.

Тож російські війська це компенсують бомбардуваннями цивільних об’єктів, терором населення. Проте все одно видно, що окупанти набагато слабші, ніж вважалося, і перемога є абсолютно реальною.

Як зустріли ворога ЗСУ

На думку Загороднюка, не можна сказати, що ЗСУ в лютому зустріли ворога непідготовленими.

"Командування готувалися і від грудня-січня розуміли, що ризик початку цієї війни був дуже високим. Росіяни почали атакувати по всіх напрямках та кордонах: від Житомирської, Київської та Сумської областей, і далі Харків та Донбас. Тому важко було підготуватися таким чином, щоб вберегти все населення – це треба було евакуювати половину України. Зрозуміло було, що логістично це було надзвичайно важко", – пояснив ексміністр.

Ситуація з вторгненням до Херсона

Водночас він наголосив, що були речі, які викликають подив. Наприклад, ситуація з російським вторгненням до Херсона.

"Ми всі розуміли, що південний напрямок – один із найбільш пріоритетних для росіян. Сценарій із прокладання шляху з РФ суходолом та захоплення Північнокримського каналу всім був відомий. Яким чином були виконані плани по підготовці з кримського напрямку? Це велике питання", – сказав Загороднюк.

Чи був готовий Київ?

На його думку щодо Києва, то багато в чому столиця була не повністю готовою до оборони, багато чого вибудовувалася вже по ходу подій.

"Хоча, звичайно, військові підрозділи перебували у стані готовності і захопити їх зненацька не вдалося. Величезним плюсом було, наприклад, те, що загарбникам не вдалося подавити нашу протиповітряну оборону, про що вони зухвало повідомили одразу ж на початку війни", – зауважив колишній голова Міноборони.

РФ реалізує вже четвертий план війни

За його словами, наразі Росія реалізує вже четвертий план. Першим був план захопити Київ за три дні. Потім – захопити основні міста на півдні та сході. Після цього – тероризувати населення, міста бомбардуваннями і повітряними атаками, змусивши Україну піти на невигідні переговори.

"І, нарешті, четвертий – це план просування на Донбасі. Причому вони намагалися робити це одразу на кількох напрямках. Не вийшло. Зараз вони все концентрують на одному напрямку", – сказав Загороднюк.

Коли Україна переможе?

Він також висловив чітке розуміння, що Україна може перемогти, коли матиме обладнання – нові постачання військової техніки і боєприпасів.

"Тому ключове питання перемоги – це співробітництво з нашими партнерами. Днями США оголосили про надання Україні 11-го пакету військової допомоги на 700 млн. дол. Але це частина великого та складного процесу", – зауважив голова правління Центру оборонних стратегій.

Він акцентував увагу на дискусіях навколо американських РСЗВ HIMARS.

"Україна їх отримає. Але я одразу хочу підкреслити: 4 установки – це пілотна партія для початку. Зараз ще вирішується, скільки саме цих установок увійде до основного траншу. Тому "зради" немає. Єдина проблема – американці занадто довго міркують над цим. Головне – це те, що США в принципі погодилися надавати такого типу обладнання. А яка кількість? Це ще питання вирішується", – вважає Загороднюк.

Він нагадав свої слова, які вже звучали раніше: якщо б влітку в України була вся техніка, яка їй потрібна, то навіть до зими вдалося б точно звільнити всі території, захоплені від 24 лютого.

"Єдиний момент – я б не прив’язувався стільки до часу, скільки до подій. А ключова подія – це надання нам обладнання в тому обсязі, який нам потрібен. Як тільки це трапиться, далі плюс 2-3 місяці і в принципі ситуація зазнає докорінних змін", – резюмував ексміністр оборони.

Нагадаємо, 1 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна може тривати до осені-зими, адже ні Україна, ні Росія не можуть зупинитися в теперішній ситуації.

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