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Які поранення зараз найчастіше трапляються на фронті і чому вони небезпечні - військовий медик відповів

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Які поранення зараз найчастіше трапляються на фронті і чому вони небезпечні - військовий медик відповів

Олег Токарчук

Медик пояснив, які поранення найчастіше трапляються на фронті.

Військовий медик, у цивільному житті заступник мера Коломиї, Олег Токарчук розповів, що 90% поранень на фронті через обстріли ударними дронами. 

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній. 

Медик наголосив, що більшість порань на фронті через ворожі "скиди" з дронів. 

"Зараз, якщо аналізувати, 80-90% поранених – це дрони і скиди з того боку. Снаряд може впасти за 10 метрів, і ти отримаєш поранення осколками вибухової хвилі. FPV-дрон може влучити в тебе безпосередньо. І що із цього небезпечніше, складно сказати", - пояснив Олег Токарчук. 

Медик пояснив, що обстріл з дронів є більш прицільним, ніж коли обстрілює артилерія чи міномети. 

Нагадаємо, військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації.

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