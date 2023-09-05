Які ракети можуть допомогти Україні прискорити закінчення війни: полковник відповів

Експерт розповів, які ракети потрібні ЗСУ.
Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, які ракети можуть змінити хід війни Росії проти України. Він наголосив, що сучасне американське озброєння може допомогти ЗСУ.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
Експерт пояснив, що до F-16 у комплектації йде ракета AGM-158 JASSM, яка дуже добре може вражати цілі.
"Які би ракети по-справжньому змінили хід війни? Дві категорії. До F-16 у комплектації іде ракета AGM-158 JASSM, дуже хороша ракета. Вона не просто "повітря-поверхня", вона може уражати і надводні цілі, рухомі цілі. І величезна кількість планерних бомб, скажімо такі як AGM-154 – на 28 кілометрів вона може шукати свою ціль. Дуже якісна і добротна бомба. Оцих ракет AGM-158 побудовано в Америці поза 5 тисяч. П'ять-шість сотень, а бажано тисяча таких ракет дійсно можуть суттєво прискорити перебіг цієї війни", - сказав він.
Петро Черник додав, що ЗСУ допомогли б ракети ATACMS, їх нам потрібно до тисячі штук.
"Те ж саме стосується ATACMS – балістична ракета, котра застосовується із M142 HIMARS, із M270. ATACMS на складах – поза 4 тисячі. Добра тисяча, півтори чи дві направду би вже може й зламали хід цієї війни", - пояснив полковник.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК: Американці не знають, як закінчити війну, щоб Росія не розвалилась!
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.
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