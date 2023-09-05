Які ракети можуть допомогти Україні прискорити закінчення війни: полковник відповів

Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, які ракети можуть змінити хід війни Росії проти України. Він наголосив, що сучасне американське озброєння може допомогти ЗСУ.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт пояснив, що до F-16 у комплектації йде ракета AGM-158 JASSM, яка дуже добре може вражати цілі.

"Які би ракети по-справжньому змінили хід війни? Дві категорії. До F-16 у комплектації іде ракета AGM-158 JASSM, дуже хороша ракета. Вона не просто "повітря-поверхня", вона може уражати і надводні цілі, рухомі цілі. І величезна кількість планерних бомб, скажімо такі як AGM-154 – на 28 кілометрів вона може шукати свою ціль. Дуже якісна і добротна бомба. Оцих ракет AGM-158 побудовано в Америці поза 5 тисяч. П'ять-шість сотень, а бажано тисяча таких ракет дійсно можуть суттєво прискорити перебіг цієї війни", - сказав він.

Петро Черник додав, що ЗСУ допомогли б ракети ATACMS, їх нам потрібно до тисячі штук.

"Те ж саме стосується ATACMS – балістична ракета, котра застосовується із M142 HIMARS, із M270. ATACMS на складах – поза 4 тисячі. Добра тисяча, півтори чи дві направду би вже може й зламали хід цієї війни", - пояснив полковник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК: Американці не знають, як закінчити війну, щоб Росія не розвалилась!

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

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