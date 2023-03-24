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Які шанси росіян оточити Авдіївку: речник Сил оборони розповів, хто воює проти ЗСУ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Які шанси росіян оточити Авдіївку: речник Сил оборони розповів, хто воює проти ЗСУ

Фото: Associated Press

Боєздатних підрозділів на Авдіївському напрямку у російських окупантів залишилось небагато.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський критично оцінив спроможність російських військ взяти Авдіївку в кільце і прорвати оборону ЗСУ. Він відзначив низький морально-психологічний стан ворога, викликаний великими втратами під час штурмів. 

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua. 

“Я навіть не розглядаю можливості, що ми не втримаємо росіян... Морально-психологічний стан російських військових на досить низькому рівні. Люди відмовляються йти в бій. Боєздатних підрозділів залишилось не так багато. Ворог несе щодня досить великі втрати — щонайменше 2-3 роти, а це 200-300 осіб вбитими і пораненими. За тиждень втрачається декілька батальйонів. Це в більшості своїй мобілізовані”, - пояснив він свою оцінку ситуації. 

За його словами, окупанти марно покладають надії на місцеві батальйони “ДНР”, які нібито знають місцевість і можуть досягти певних успіхів.

“У "ДНР" та "ЛНР" вже не так багато чоловіків залишилось, які спроможні воювати. Це в більшості своїй роботяги з шахт, якихось організацій, які неохоче йдуть воювати, не вміють та не мають бажання. Власне, боєздатних підрозділів досить мало залишилося”, - відзначив Дмитрашківський.

Речник Сил оборони нагадав, що наступальний потенціал окупанти уже втратили на Вугледарському напрямку.

“Незабаром ми спостерігатимемо те саме і на Авдіївському напрямку”, - запевнив він.

Нагадаємо, росіяни намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки Донецької області. Ворог обстрілює житлові будинки в Авдіївці, аби протиснути оборону ЗСУ та оточити населений пункт.

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Дата публікації
Перегляди
683
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