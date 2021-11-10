Які симптоми коронавірусу вказують на важкий перебіг COVID-19: відповідь лікаря

Іноді складний перебіг хвороби може маскуватись під легкий.

Зараз орієнтуватись на перебіг COVID-19 досить складно, адже коронавірус може діяти непередбачувано. Про це в коментарі ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Якщо пацієнт має високу температуру постійно, вона погано збивається впродовж 5-7 днів, то це майже гарантовано тяжкий перебіг. Є псевдолегкий перебіг, коли пацієнт справді не відчуває проблем із сатурацією, немає високої температури на 6-7 день, але це не гарантія того, що у пацієнта не почнеться тяжкий перебіг через день-два. Це справді така заплутана ситуація, яку сам пацієнт, швидше за все, не зрозуміє. Самопочуття - зараз дуже суб'єктивне поняття", - зазначив лікар.

Якщо за призначенням лікаря, пацієнт лікуватиметься вдома, то хворому необіхдно стежити за своєю температурою, сатурацією (рівнем кисню в крові), чи не з'явилась задишка і загальним станом організму.

"Якщо людина не може встати і дійти до кухні чи туалету, це вже ознака того, що щось відбувається не так", - підсумував Тарас Жиравецький.

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