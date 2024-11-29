Які удари готує Росія по Україні: ворог накопичив понад 1000 ракет

Росія вчергове завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч на 28 листопада. Повітряні сили Збройних сил повідомили, що російська армія випустила 91 ракету різних типів та 97 “Шахедів”.

Ворог відновив удари по об’єктам енергетики і цього тижня встановив рекорд по кількості одночасного застосування “Шахедів” під час атаки. А загалом від початку тижня випустив по українським містам 519 дронів.

Скільки ракет накопичила Росія і як часто може завдавати масованих ударів. Як протидіяти такій кількості БПЛА та чи стануть їм на заваді сніг та морози — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія накопичила ракети щонайменше на 7 масованих ударів

У російської армії сьогодні накопичено понад 1000 ракет різних типів. Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

“Кожної позиції (ракет — ред.) більше сотні. Тих же “Іскандерів”, Х-101, Х-555, “Калібрів”. За великим рахунком на десятки ракетних атак із використанням близько сотні ракет в кожній атаці у них на даний момент є. Звичайно, частина там НЗ — недоторканний запас, який вони навряд чи будуть використовувати. На сім-вісім атак ракети точно є”, — каже Світан.

Чи стане зима перешкодою для запуску “Шахедів”

За словами експерта, несприятлива погода взимку, а саме морози і як наслідок обледеніння, впливає на будь-який літальний апарат — зокрема “Шахеди”.

“Зараз фронти проходять і для них (росіян — ред.) це проблема. Але, тим не менш, вони використовують великі кількості дронів. Цього тижня вперше одночасно було запущено майже 200 “Шахедів”. Частина з них, якщо не більше половини — це обманки, які були локаційно втрачені. Але частина все-таки пройшла, дісталась аж до західних кордонів України”, — розповів Світан.

До яких міст не можуть дістати “Шахеди”

Куди можуть дістати “Шахеди”, залежить від точки пуску, каже військовий експерт. Втім, за рахунок їхньої дальності — близько 1500 кілометрів, вони можуть “накрити” всю Україну.

“Тим не менш, під час попепередньої атаки 72 “Шахеди” були знищені, 90 — локаційно втрачені. Це вплив РЕБом або уход на північ. Тобто при впливі РЕБу вони розвертаються на ноль градусів, йдуть на північ — на Білорусь або на Росію”, — каже Світан.

За його словами, російська армія однозначно буде продовжувати використовувати дрони під час атак. Ба більше, їхня кількість може ще збільшуватися.

“Вони можуть близько сотні “Шахедів” використовувати в бойовому виконанні, приблизно стільки ж можуть використовувати обманок. Росіяни можуть використовувати до 200 БПЛА щодня. Тому ця небезпека залишається. Нам треба по-іншому на неї реагувати”, — каже Світан.

Військовий експерт вважає, що сьогодні необхідно розвертати мобільні групи і посилювати прикордонні області, щоб перехоплювати “Шахеди”, коли вони тільки заходять на територію України.

“Не давати можливості виходити на простори наші воздушні, їх перехоплювати на вході мобільними групами або ЗРК. А, звісно, далі вибудовувати протиповітряну оборону за допомогою авіації — секторально, за допомогою зенітно-ракетних комплексів — об'єктово”, — вважає Світан.

Чому дрони долітають до Києва і як з ними боротися

За словами Романа Світана, одна з причин, чому “Шахеди” не збивають в прикордонних областях, а вони долітають до Києва — це збільшення їхньої кількості під час атак.

“Причому ледве не на порядок. Було 10-15, а вже 150-200. В 10 разів практично збільшилася загальна кількість безпілотників. Треба збільшувати приблизно також кількість мобільних груп. Або один з механізмів, щоб збільшити щільність оборони — всі мобільні групи треба збирати з України і розвертати вздовж лінії кордону, вздовж лінії фронту. Варіантів інших немає. І це новий виклик для нашої системи ППО”, — каже військовий експерт.

Втім, за його словами, є ще одне рішення для боротьби із ворожими дронами.

“Це легкомоторні літаки. Закупати, крім винищувачів, легкомоторні штурмовики типу Embraer Super Tucano. Це дуже дешевий в експлуатації штурмовик. Година польоту коштує доларів 500. Натомість на F-16 — 5 тисяч доларів мінімум. Він може висіти кілька годин у повітрі, має два кулемети і нічний приціл. Там два пілоти, які керують літаком. Якщо б їх закупили кілька десятків, вони б вирішили питання “Шахедів” кардинально. Це не мобільна група, яка на “дирчиках” ганяє по землі. Інша справа — в повітрі на швидкості під 500 км в час. Так буде набагато ефективніше. Поки не буде вирішено питання закупки літаків, оптимальний варіант — розвертати всі мобільні групи вздовж кордону та лінії фронту”, — вважає Світан.

Основна задача “Шахедів” — це засушування нашої системи ПВО. Дронам треба взяти на себе удари ракет, яких не так багато. Тобто росіяни намагаються змусити нас “працювати” по дронам.

“А чому найбільше летять на Київ? Тому що найбільше ППО стоїть в Києві. Це можна заходити на один зенітно-ракетний комплекс, і нам потрібно ракети зі всієї України зібрати під нього. Вони обрали точку больову, де максимальні кількість ППО стоїть, і вони йдуть туди, щоб їх збивали. Така задача, тому що ракета набагато дорожча ніж “Шахед”, а тим більше, ніж обманка”, — каже Світан.

Нагадаємо, російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні 28 листопада. Під ударом опинилися об'єкти енергетики. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО та є "прильоти".

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