Які втрати економіки України від війни: заступник міністра озвучив цифри

Внаслідок війни економіка України втратила 25% ВВП, а шкоди внаслідок бойових дій та обстрілів завдано на сотні мільярдів доларів.

Про це заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів у ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

Журналіст нагадав, що втрати українського ВВП в результаті війни прогнозувалися на рівні 50%. За 2022 рік ці втрати становили 30%. Відповідаючи на запитання про статистику за 2023 рік, Качка повідомив, що зафіксовано зростання ВВП на 5%.

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"Тобто чистий мінус – 25% ВВП внаслідок війни?" – уточнив Плінський.

"Так, грубо кажучи. Але треба розуміти, що є ще постійні засоби, це Світовий банк підраховує, репорт називається RDNA – Rapid Damage and Needs Assessment, де оцінюється, яка шкода нанесена основним засобом, зруйновано. Тут вже номінальні цифри величезні – сотні мільярдів доларів. Це збільшується, обстріли тривають, шкоди зазнають далі і наші приватні будинки, і промислові об'єкти", – відповів заступник міністра.

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До слова, російські ійська атакують продовольчу інфраструктуру України. Регулярно жертвами обстрілів стають порти та аграрні компанії. Цю тактику ворог застосовує від початку війни – з одного боку, щоб посіяти паніку, з іншого, щоб знекровити економіку України.

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