Які втрати змусять Путіна зупинитися: генерал США дав чітку відповідь

На думку Бена Годжеса, треба позбавити Росію її тіньового флоту з нафтою.

Екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес пояснив, які втрати змусять очільника країни-агресорки Путіна зупинитися.

Про це Бен Годжес заявив в ефірі "1+1".

"Як на мене, номер один – це тіньовий флот з російською нафтою. Вони отримують за неї гроші, на які закупають дрони, озброєння, запасні частини в Китаю, Ірану, Північній Кореї. Тож економічно першим кроком було б для Заходу запобігти можливості Росії відправляти свою нафту через оці підставні танкери, зокрема, в Балтійському морі. Це справило б значну реакцію і це поставило під загрозу їхню можливість битися", – пояснив генерал.

Нагадаємо, раніше Бен Годжес розповів, чи зможе Росія перемогти Україну у війні.

Чому Росія не виграє війну і як Україна переможе РФ. Інтерв'ю з Беном Годжесом

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