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Яких фінансових збитків завдала війна Київській області - голова ОВА дав відповідь

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Яких фінансових збитків завдала війна Київській області - голова ОВА дав відповідь

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Олексій Кулеба розповів, що внаслідок активних бойових дій загалом зруйновано 26 тисяч об’єктів.

У Київській області 69 територіальних громад, з них – у 37 були активні військові дії. Тому маємо жахливі наслідки. Загалом близько 26 тисяч зруйнованих об’єктів, а саме: повністю зруйновано приватних будинків – близько 4700, багатоповерхових будинків  –  161.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, яких фінансових збитків завдала війна Київській області.

"На жаль, за багатоповерховими будинками, 161 – це не остаточна цифра, бо їхня кількість збільшується щодня після обстеження і висновків експертів. За галузями: заклади освіти – 11 садочків і шкіл зруйновані повністю, а близько 200 – частково, 2 медичні установи – амбулаторії – знищені вщент (у Гурівщині та Макарові), і десь близько 100 закладів зазнали пошкоджень різного ступеню. Дороги, мости – це окрема історія. Тільки 48 мостів були повністю зруйновані, які треба відновлювати з нуля. Спершу ми маємо все задокументувати, обстежити, отримати висновки експертів. Але те, що можу сказати – це точно десятки мільярдів доларів", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше Олексій Кулеба заявив, що Київщина постійно перебуває під загрозою, бо наш сусід – союзник країни-терористки.

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