Яких термінових змін потребує українська освіта: відповідь очільника відомства Оксена Лісового

Не менш важливим завданням на сьогодні є виведення освіти в офлайн, впевнений новий очільник освіти Лісовий.

Система освіти зараз має бути спрямована на безпечні умови як для дітей, так і для вчителів. Це - першочергове завдання.

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий у програмі "Сніданок з 1+1".

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"Далі - виведення освіти в офлайн. Тому що онлайнове навчання, навіть якщо воно якісне, воно випускає величезні сегменти, важливі для формування особистості. Зокрема, соціалізація, спілкування, розвиток м'яких навичок. Тому, перш за все, прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей де це можливо", - сказав він.

Наступним завданням має бути організація якісного онлайн-навчання там, де це неможливо через безпекові причини, та за кордоном.

"За різними даними, від пів мільйона до мільйона дітей є за кордоном. Навчаються вони у місцевих школах, але при цьому хочуть отримати українські атестати та свідотства про закінчену базову освіту. Вони навчаються парально в українських школах, перенавантажуючись колосально. І тут вони повинні робити якийсь вибір. Нам треба зробити це так, щоб діти його не робили. Максимально спростити їм там навчання в школах, залишивши наше бачення. Це - залишити унікальні предмети, ураховуючи тут також складнощі синхронізації із нашими предметами", - наголосив Лісовий.

Також важливими завданнями, які поставив новий міністр освіти, - є цифровізація та оптимізувати доступ до освіти через створення індивідуальних кабінетів.

"Далі - цифровізація. Це ключове, особливо в умовах, коли ми повинні відбудовуватися, коли ми повинні системно організувати роботу із донорами. Чітко ставити їм завдання. Нам потрібно тотально цифровізувати освіту. Це важлий момент", - зауважив очільник Міносвіти.

Окрім того, одним із пріоритетів для Міносвіти є модернізація та трансформація системи професійної освіти. Лісовий підкреслив, що потрібно "трансформувати ці заклади освіти, інвестувати в них та об'єднувати в потужні регіональні професійні центри".

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки розповів, чи планують у школах запроваджувати військову справу.

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