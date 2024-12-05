Яких втрат зазнали ЗСУ під час наступу на Курщину: Сирський розповів

Російські військові змушені були обороняти власну територію, причому в тих умовах, які не були для них комфортними, зазначив головком Олександр Сирський.

Під час наступу на Курську область Росії втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст."

"Вони (росіяни – ред.) відчули те, що відчуваємо ми. Тобто вони змушені були обороняти власну територію, і причому в тих умовах, які не були для них комфортними. Тут під час проведення наступальних дій у нас втрати фактично удвічі були меншими, ніж у тих, що оборонялися", – зазначив він.

▶️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ОПЕРАЦІЯ КУРСЬК! ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ З ПЕРШИХ УСТ! ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

Нагадаємо, Збройні сили України організували контратаку в Курській області, що дало змогу просунутися Силам оборони далі. ЗСУ намагаються всіма силами втриматися за село Дар'їне.

Раніше ЗМІ писали, що Україна втратила понад 40% території на Курщині, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої у серпні. Це сталося на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін поставив завдання своїм військам відбити Курську область до 20 січня 2025 року. Тобто, до дня інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.