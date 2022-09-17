Яким буде майбутнє Росії після війни та чи є місце в ньому Путіну: думки американських дипломатів

Колишні посли США в Україні Стівен Пайфер та Джон Гербст висловилися, якою бачать Росію в майбутньому та що буде із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Американські дипломати запевнили, що США мають велику зацікавленість у тому, щоб російський диктатор не виграв війну в Україні.

Про це колишні посли США в Україні Стівен Пайфер та Джон Гербст повідомили у коментарі ТСН.ua.

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"Велика зацікавленість США в тому, щоб Путін не виграв війну в Україні. Якщо б це сталося, він би, ймовірно, почав погрожувати союзникам США у Східній Європі. У Путіна ще є час закінчити його агресивну війну проти України. Неясно, чи готовий він психологічно це зробити. Росіяни визначатимуть майбутнє Росії. США не зацікавлені в розвалі Росії. США зацікавлені у стримуванні агресивного Кремля", - сказав Гербст.



Щодо переговорів України та РФ, американські посли вкотре наголосили, Україна самостійно має визначати, коли і за яких умов сідати за стіл перемовин із країною-агресоркою.

"США хочуть бачити стабільний, безпечний і повний суверенітет України в межах кордонів, які можна захистити, а також із недоторканою територією", - зауважив Гербст.





"Уряд США каже, що хоче, щоб Україна перемогла у війні, а це означає, що вторгнення Росії провалиться. Крім того, я вважаю, що Вашингтон залишає за Україною визначати, що вона вважає перемогою. Що стосується переговорів, Вашингтон очікує, що переговори можуть знадобитися в якийсь момент, але також, схоже, вірить, на мій погляд, і це правильно, що це президент Зеленський і український уряд повинні визначити, чи сприятливі умови для переговорів і коли", - вважає Пайфер.

Нагадаємо, раніше писали, що думають про майбутнє Путіна та закінчення війни американські дипломати.

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