Яким буде листопад і коли чекати на сніг: новий прогноз синоптиків 

Третій місяць осені вже не за горами і він принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Синоптики попередили про аномально теплий початок листопада. Однак заговорили і про перший сніг цього місяця.

Що підготувала нам погода на майбутній тиждень і коли очікувати опадів – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Яким буде початок листопада

Погода в Україні наприкінці жовтня — на початку листопада потішить сонцем і практично повною відсутністю опадів. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Температура повітря буде дуже комфортною та місцями перевищить кліматичну норму на 3-5 °С. Найтепліше буде від 28 до 31 жовтня. Кількість опадів прогнозується в межах норми. Різких похолодань не очікується. Погода буде комфортною та досить теплою для осені.

Погодні умови наприкінці жовтня-початку листопада у нашій країні визначатиме антициклон. А це означає, що очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

Коли чекати на сніг

В "Українському гідрометцентрі" дали дещо інший прогноз на перші числа листопада. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в цей час може утворитися циклон, який принесе дощ, подекуди з мокрим снігом. Вона зазначила, що поточне зниження температури в Україні спричинене приходом антициклону, надходженням холодної повітряної маси з північних широт.

"У більшості регіонів України наразі відчутне зниження температури і також заморозки. Заморозки у нас в нічні години І і ІІ рівнів небезпечної. Це означає, що як на ґрунті, так і в повітрі вони можуть бути", - сказала вона.

З її слів, наприкінці жовтня будуть певні перебудови синоптичних процесів через надходження атмосферних фронтів.

"Але починаючи, як зараз є погода, і принаймні до 30 числа у нас буде утримуватися погода без опадів і свіженьке повітря. Зараз - прохолодне, навіть із заморозками. Потім трішечки воно буде теплішати", - додала вона.

На запитання, коли очікувати на сніг у різних регіонах України, не враховуючи Карпати, де сніг вже випав, синоптикиня зазначила, що в найближчій перспективі не очікуються такі опади, щоб утримувався тривалий сніговий покрив: "До кінця жовтня взагалі в нас без опадів. А якраз таки в перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації і там дійсно може на території України, за розрахунками, які є на сьогодні, утворитися циклон. І він може вже принести опади принаймні змішаної фази: це, тобто, дощ, подекуди з мокрим снігом".

Раніше синоптики дали прогноз до кінця місяця. Більше про це читайте у новині.

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