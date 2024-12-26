Яким буде світ 2025 року: неочікуваний прогноз розвідки США – що говорять про Україну і РФ

Чи задумувались ви, яким буде світ у 2025 році? Українців, звісно, хвилює лише одне питання, але американська розвідка випустила матеріал про те, яким може бути наступний рік та й узагалі найближчі роки. Основна теза – у 2025-му світ буде невпізнаним. Тож що прогнозують провідні експерти? Хто може посунути США за впливом у світі? Де можуть початися нові війни? Що буде з Україною?

Про всі деталі йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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Нові прогнози на 2025 рік і не тільки

Прогнози, як відомо, справа невдячна, але всі розуміють, що прогнозування – в сучасному світі річ необхідна, для когось як заспокійливе, що "а раптом усі біди скінчаться", для інших важливо побачити, яким може бути ймовірне майбутнє. Й ось свій звіт оприлюднила Національна рада з розвідки США, яка востаннє робила це 4 роки тому. Його назва: "Глобальні тенденції – змінений світ".

Автори звіту, серед яких провідні американські та іноземні експерти, кажуть – це не відповіді на всі питання, це швидше огляд потенційних можливостей і потенційних загроз. Однак, цей огляд є доволі глобальним і дає розуміння тенденцій розвитку сучасного світу. І з ним не зайве було б ознайомитися всім тим, хто ухвалює рішення. До речі, цього року там є декілька прогнозів і щодо України. Загалом звіт вміщений на 121 сторінках, але в Українській правді розібрали прогноз та зупинилися на головних пунктах та тенденціях.

Хто буде лідером у світі наступні 20 років

Отже, основна теза – у 2025 році світ буде невпізнаним, а наступні 20 років будуть роками трансформації системи міжнародних відносин. А ось система, яка сформувалася після другої світової війни, піде в небуття. Щоправда і нової системи немає, вона буде формуватися упродовж наступних 20 років. Водночас всі ці роки будуть роками змін основних гравців на світовій арені. І от, один гравець, пишуть автори вже не буде таким, як зараз. Це важко уявити, але прогнозують, що США втратять роль світового гегемона, і це головна відмінність нинішнього документу відносно звіту чотирирічної давнини щодо міжнародної системи. Втім, США залишаться світовим лідером у сфері озброєнь, інновацій, та будуть головним постачальником ідей.

А от новими лідерами, кажуть, стануть в першу чергу країни БРІКС – а це Бразилія, Росія, так-так, вам не почулося, Індія та Китай. Але якщо зростання Китаю помітне вже сьогодні, то в найближчі роки ставку роблять на Індію. Там прогнозують зростання економічної могутності та кількості населення, а з цим відбудеться і ріст амбіцій. А Нью-Делі може стати визнаним світовим центром.

Прогнозують розквіт Росії?

Щодо Китаю – якихось радикальних змін у цій країні експерти не чекають і цілком припускають, що економічний ріст там і далі буде поєднуватися з монополією однієї політичної сили. Щодо Росії, то тут можливі два сценарії:

перший: експерти прогнозують розквіт Росії за умови лібералізації економіки і вкладень у розвиток людських та інтелектуальних ресурсів,

або ж другий варіант: це подальший ріст націоналістичних настроїв, залежність від нафтодоларів, продовження агресивної зовнішньої політики, що призведе до кризи міжнародної політики цієї країни.

А зараз що? Зараз не криза міжнародної політики? Росія чхати хотіла на партнерство, на договори, на умови, а в майбутньому буде розквіт? Водночас не виключають експерти навіть встановлення в Росії повної диктатури, хоч і визнають цей сценарій малоймовірним. А зараз це не диктатура, ні? А Путін, таке відчуття, збирається жити ще довго.

І що цікаво, експерти пишуть, що жодна інша країна не складе конкуренції країнам "Великої сімки" та Бразилії, Росії, Індії та Китаю – як за рівнем розвитку так і за вагою у світі, хоча очікується зростання політичної та економічної ваги Індонезії, Ірану та Туреччини.

Прогноз для ЄС

Натомість у Європейського Союзу не такий райдужний прогноз. Експерти кажуть, що ЄС буде ослаблювати свій вплив, однак залишатиметься центром тяжіння для нових демократій. А ось тут цікавий нюанс щодо України. За прогнозами Центральної Ради з розвідки, ЄС може розширитися за рахунок деяких Балканських країн, Туреччини та України. Тож такий прогноз є доволі оптимістичним і щодо перспектив нашої країни.

Яка країна стане найбагатшою

Зробили прогноз і щодо еконімики світу. Кажуть, що економічний спад ненадовго. Але експерти вважають, що певні тенденції в економіці зміняться. З цікавого – кажуть, що може закінчитися ера долара як основної світової валюти. Так-так, і таке може бути, хоча зараз це уявити складно. А світове багатство та економічні потужності перемістяться з Заходу на Схід.

Експерти зазначають, що такого прецеденту ще не було ще в сучасній історії. Це пояснюють двома речами:

по-перше, зростання цін на нафту та товари спричинили лавину прибутків для країн Перської затоки та Росії;

по-друге, нижча вартість робочої сили привела до перенесення виробництв до Азії.

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До 2025 року Китай може перетворитися на найбільшу за розмірами економіки державу світу, хоча у військовому відношенні все одно буде поступатися США, вважають автори доповіді. Прогнози економічного зростання країн БРІКС показують, що вже приблизно у 2040-2050 роках, їхнє ВВП буде співвідноситися з ВВП країн Великої сімки. Отже, не Захід, а Схід може стати символом заможного життя.

У 2025 році може зрости попит на їжу на 50%. Також експерти прогнозують, що у 2025 світ вже матиме замінник нафти та газу як основним енергоносіям, однак для того, аби втілити механізм використання цього нового виду енергії, потрібен буде час й зазначають, що навіть через 25 років буде далеко до повного переходу. Але нафтовидобувним країнам вже сьогодні варто брати це до уваги. Рівень виробництва багатьох традиційних виробників енергії вже в стані занепаду.

Лідери нафтовиробництва

Відповідно кількість країн, які здатні значним чином розширити виробництво буде зменшуватися й лише шість країн – а це Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, ОАЕ, й можливо Ірак та Росія – за оцінками, матимуть 39% від загального нафтовиробництва у світі в 2025 році. Коли там Трамп збирається знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель, щоб Путін не зміг продовжувати війну? Цей план точно спрацює?

Нові війни?

Водночас експерти прогнозують, що незабаром можуть початися нові війни. Й вже у 2025-му вірогідність конфліктів різко зросте, водночас вплив НАТО може впасти, а зростатиме роль окремих країн. Однак це не така війна як зараз в Україні, характер конфліктів дещо зміниться.

По-перше, ми знову можемо стати свідками воєн за ресурси, як енергетичні, так і харчові та водні. По-друге, зростатиме кількість конфліктів всередині окремих країн. Чимало вже сьогодні є країн, де уряди не здатні виконувати свої функції – захисту та забезпечення своїх громадян, експерти прогнозують, що кількість біженців з таких держав зростатиме, а всередині країн розпочнуться громадянські та військові конфлікти, відтак у зону цих конфліктів можуть втручатися й інші держави.

Ядерка може бути?

Ядерна війна може бути, але це не точно. Не виключають експерти, що "клуб ядерних держав" розшириться, в першу чергу за рахунок держав Близького Сходу. І ось це вже призведе до дестабілізації та посилить ризики використання ядерної зброї у конфліктах. Водночас, експерти зазначають – такі загрози є мінімальними, бо дипломатія нікуди не зникає.

Проте не зникне у 2025 році і тероризм, й хоча експерти прогнозують зникнення Аль-Каїди, проте на заміну їй може прийти інша сила, більш живуча та активна терористична мережа, тож вже зараз має вироблятися антитерористична стратегію, яка завадить цій організації народитися на світ. До речі, згідно звіту, в Іраку та в Афганістані і в 2025 році нестабільність та боротьба за владу може продовжуватися.

Керувати будуть жінки?

Ще один цікавий прогноз – керувати у світі будуть жінки. Водночас експерти кажуть, що перш за все більше жінок стане в економіці, й прогнозують, що ці тенденції будуть поширюватися навіть в мусульманських країнах. Також може зрости і роль жінок в політиці, зокрема, автори звіту наводять приклад таких різних країн як Швеція та Руанда, де вже зараз жінки грають вагому роль в управлінні державою і де урядові пріоритети дещо інші, аніж в "чоловічих урядах". Зокрема, йдеться про краще вирішення екологічних, медичних проблем, забезпечення економічного росту та пріоритет соціальних програм над оборонними.

Нова пандемія

А ще автори звіту наводять один із можливих глобальних сценаріїв під назвою "жовтневий сюрприз". Йдеться про те, що зміни клімату можуть призвести до глобальних катаклізмів. Й можуть повернутися пандемії. Експерти зазначають, що пандемія стане неочікуваною і щоб її подолати, країнам доведеться об’єднуватися і спільно вирішувати цю проблему.

Що раніше прогнозували в Національній розвідувальній раді

Словом, напрогнозували багато, але прогнозів насправді безліч, на будь-який смак. Тож логічним буде запитання: наскільки достовірним може бути саме цей прогноз? Звичайно, все покаже 2025 рік. Але, журналісти відзначають, що це вже четвертий звіт Національної розвідувальної ради.

Перший був опублікований ще у 1994 році і там мова йшла про світ у 2010. Так-от, в тому звіті немає ні слова про сучасну глобальну економічну кризу. Навпаки, там йдеться про роки зростання світової економіки. Але експерти прогнозували зміни у системі світової безпеки, зміцнення інших центрів світу на противагу США і те, що Америці доведеться вкладати все більше фінансових та інших ресурсів для того, аби зберігати свої лідерські позиції.

Спрогнозували раніше у Національній розвідувальній раді також і проблему Ірану: мова йшла про те, що деякі держави будуть використовувати значну частину коштів, отриманих від продажу ресурсів, на збільшення свого військового потенціалу і нових видів озброєнь.

Щодо Росії, то в тій частині експерти вказували на структурну слабкість російської економіки, і на суспільний запит на "сильну руку". Чого вартує теза – в Росії будуть зростати "націоналістичні почуття", і вони будуть більш важливі ніж європейські цінності та демократія. Українці це знають як ніхто.

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РОЗПОЧНУТЬСЯ НОВІ ВІЙНИ?! Яким буде світ у 2025 році? Прогноз американської розвідки

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