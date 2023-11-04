Яким має бути ідеальний солдат для перемоги: начальник Військової школи командирів розповів

Георгій Купарашвілі переконаний, що в Україні сьогодні всі мають працювати на перемогу: або воювати, або допомагати армії. І головне завдання гарного військового інструктора - зробити з людини, яка приходить навчатися, справжнього воїна, який може виконати поставлені завдання.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

"Людський ресурс - те що є, різний матеріал. Але сама суть інструкторів ВШК (Військової школи командирів - ред.), який би матеріал вони не отримували, вони ведуть за програмою, щоб кінцевий підсумок у нас вийшов якісний — солдат, який може виконати своє поставлене завдання в будь-яких ситуаціях", - наголосив Купарашвілі.

За його словами, рекрут насамперед має бути морально і психологічно готовий до війни. Начальник Військової школи переконаний, що сьогодні всю мають захищати країну.

"Моя філософія проста: якщо ти чоловік, якщо ти людина, яка живе в цій країні, перепрошую за вираз, якщо ти не п**ар - ти маєш узяти зброю і йти воювати за свою країну, за своїх дітей, за свою сім'ю, за своїх близьких. Є люди, які не можуть воювати суто через фізичний стан, але вони зобов'язані допомагати. Дві категорії: або ти воюєш, або ти допомагаєш", - вважає Купарашвілі.

Він також поділився, яким має бути ідеальний рекрут: "Різні вікові категорії. В ідеалі має бути здоровим, психологічно стійким тощо. Але такого ми завжди не отримаємо, не завжди таке буває. Але те, що є - вже наше завдання їх готувати до цього і фізично, і психологічно, і морально, і давати їм освіту".

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