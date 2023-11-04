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Яким має бути ідеальний солдат для перемоги: начальник Військової школи командирів розповів

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Яким має бути ідеальний солдат для перемоги: начальник Військової школи командирів розповів

Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі

Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі  розповів, якими мають бути ідеальні військові інструктори та яких рекрутів вони готують.

Георгій Купарашвілі переконаний, що в Україні сьогодні всі мають працювати на перемогу: або воювати, або допомагати армії. І головне завдання гарного військового інструктора - зробити з людини, яка приходить навчатися, справжнього воїна, який може виконати поставлені завдання.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

"Людський ресурс - те що є, різний матеріал. Але сама суть інструкторів ВШК (Військової школи командирів - ред.), який би матеріал вони не отримували, вони ведуть за програмою, щоб кінцевий підсумок у нас вийшов якісний — солдат, який може виконати своє поставлене завдання в будь-яких ситуаціях", - наголосив Купарашвілі.

За його словами, рекрут насамперед має бути морально і психологічно готовий до війни. Начальник Військової школи переконаний, що сьогодні всю мають захищати країну.

"Моя філософія проста: якщо ти чоловік, якщо ти людина, яка живе в цій країні, перепрошую за вираз, якщо ти не п**ар - ти маєш узяти зброю і йти воювати за свою країну, за своїх дітей, за свою сім'ю, за своїх близьких. Є люди, які не можуть воювати суто через фізичний стан, але вони зобов'язані допомагати. Дві категорії: або ти воюєш, або ти допомагаєш", - вважає Купарашвілі.

Він також поділився, яким має бути ідеальний рекрут: "Різні вікові категорії. В ідеалі має бути здоровим, психологічно стійким тощо. Але такого ми завжди не отримаємо, не завжди таке буває. Але те, що є - вже наше завдання їх готувати до цього і фізично, і психологічно, і морально, і давати їм освіту".

Нагадаємо, навчання пілотів на F-16 в США можуть тривати довше, ніж очікувалося. Речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що процес може затягнутися до 5-9 місяців.

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Дата публікації
Перегляди
647
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