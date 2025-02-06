Яким може бути населення України: демограф ошелешив прогнозом

Олександр Гладун пояснив, якою буде прийнятна чисельність населення в Україні і що для цього треба зробити.

Демограф, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що населення України поступово скорочуватиметься. А тому владі потрібно буде стабілізувати це на прийнятному рівні.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Він зазначив, що кількість населення в Україні постійно скорочується, проте влада наразі не робить помітних кроків, щоб це змінилося.

"Загрожує тим, що чисельність населення буде поступово скорочуватися. Скорочення почалося після 1993 року. Приблизно така ж ситуація буде спостерігатися й після закінчення війни – населення поступово скорочуватиметься. Державі та всім громадянам треба намагатися зробити так, щоб стабілізувати чисельність населення на якомусь прийнятному рівні, наприклад, 30 мільйонів", – пояснив він.

Він зазначив, що потрібно вживати заходів щодо підвищення народжуваності і збільшення тривалості життя в Україні.

Інтерв'ю з Олександром Гладуном можна прочитати за посиланням.

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