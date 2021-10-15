Яким спортом потрібно займатися, що скоротити ризик передчасної смерті: дослідження

Для продовження життя вистачає щодня від 5000 до 7000 тисяч кроків.

30-40 хвилин у день фізичних навантажень і ви будете жити довше. Завдяки дослідженням, які американці проводили десятиліттями, тепер відомо скільки за часом і які саме вправи треба робити, щоби життя не лише стало кращим, а й довшим. Усе, що більше – не приплюсує, а інколи може і нашкодити. Яким саме спортом і скільки треба займатися, щоби знизити ризик передчасної смерті на 70 %, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 жовтня.

Євгенії - тридцять. Вона - колишня бодибілдерка і дворазова чемпіонка України. Шість років тому вона займалася шість разів на тиждень. Утім, два роки тому, вирішила зменшити свій спортивний запал.

Яні сорок і вона не присвятила спорту ні дня зі свого життя. Певна, на довгі роки, що в неї попереду вплине генетика, а не спорт. А на її фігуру – правильне харчування.

Учені не згоді. І запевняють, Євгенія проживе довше. Але за умови, якщо не буде перевантажувати себе, а продовжить займатися помірно

За новими дослідженнями американців, що тривали кілька десятиліть, для продовження життя вистачає щодня від 5000 до 7000 тисяч кроків. Це близько години ходи. Або 30-40 хвилин тренувань. Усе, що понад цю норму, вже років не додає. Навіть може нашкодити.

Схожі з американськими дослідженнями, проводили і в Данії. 25 років спостерігали за тими, хто займається будь-яким спортом, від двох із половиною до чотирьох із половиною годин на тиждень - результат - ризик передчасної смерті знижується майже вдвічі.

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Спортивний лікар запевняє, хода – найуніверсальніший вид спорту, який підходить усім.

Панові Василю - вісімдесят і він займається спортивною ходою. У молодості, каже, спортом узагалі не займався. Тренуватися почав уже на пенсії. У парку крокує двічі-тричі на тиждень. І майже ніколи не користується громадським транспорт, намагається всюди ходити пішки. Щоправда, сам. Дружину, яка на 10 років молодша, вмовити почати займатися спортом не вдається.

Не знає, чи додала йому хода життя, але почувається він краще, ніж раніше. І запевняє, якщо життя не подовжується, то точно поліпшується настрій. Поки ходить – заряджається краєвидами навкруги.

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